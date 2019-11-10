Сколько предприятий с зарплатой Br500 останется к концу года?

Организаций с зарплатой менее 500 к концу года будет несколько десятков, сейчас их – 470.

Об этом заявил глава министерства экономики Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1» 10 ноября.

По его словам, в отношении предприятий, которые не смогут обеспечить работникам зарплату в 500-600 рублей, будут приниматься «системные решения».

Крутой утверждает, что предприятия, на которых платят меньше 400 рублей зарплаты, осталось 9, но до конца года их не останется.

Глава Минэкономики рассказал, что в отношении организаций, которые не смогут платить зарплату в размере 500-600 рублей, будут принимать «системные решения».

Также он сообщил, что в стране осталось 9 предприятий с зарплатой ниже 400 рублей, с ними тоже будут «разбираться».

Крутой напомнил, что указ №401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» предусматривает разработку плана дополнительных мер для роста экономики. Предприятиям с низкой зарплатой правительство намерено уделить особое внимание.

История вопроса

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 5 ноября на заседании Совмина предупредил , что чиновники, ответственные за проблемные предприятия с низкими зарплатами, будут сняты с должностей.

Напомним, в проекте республиканского бюджета, поступившем на рассмотрение в парламент, на зарплаты работников бюджетных организаций планируется дополнительно направить 1,8 млрд рублей.

28 августа первый вице-премьер Александр Турчин говорил , что в Беларуси на 28 предприятиях получают зарплату ниже 400 рублей, и более чем на 500 – менее 500 рублей.

Ранее в правительстве уже касались темы зарплат в 400 рублей. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании по социально-экономическому развитию 22 мая заявил, что к концу полугодия таких зарплат на предприятиях быть не должно - их следует повышать соизмеримо росту производительности труда.

27 мая Александр Турчин заявил , что организации, которые платят неоправданное низкие зарплаты - одно из главных препятствий на пути экономического развития.

В июле в правительстве сообщили , что в январе-апреле 2019 года в стране было 151 предприятие с зарплатами работников меньше 400 рублей, сообщили в белорусском правительстве.

Александр Лукашенко 27 августа принял с докладом первого вице-премьера Александра Турчина и вице-премьера Владимира Дворника, сообщила пресс-служба президента.

Президент отметил, что нужно более тщательно прорабатывать проекты правовых актов, чтобы потом так часто не корректировать их. В разговоре он также коснулся проекта о спонсорской помощи агропромышленному комплексу.