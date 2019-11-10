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В Минске проходят тренинги по конкурентной политике и праву

11.11.2019 12:09 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

О конкуренции, монополиях и их особенностях на современном этапе, а также деятельности госорганов по созданию равных условий работы на рынке и государственных, и частных субъектов хозяйствования. Эти темы сегодня обсуждают в Минске на тренингах по конкурентной политике. Они проходят в стенах Международной финансовой корпорации. Эксперты из России и Польши, группы Всемирного банка рассказывают о картельных сговорах, ценовых злоупотреблениях доминантов рынка и законодательной антимонопольной базе. Хештег мероприятия: конкуренция - Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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О конкуренции, монополиях и их особенностях на современном этапе, а также деятельности госорганов по созданию равных условий работы на рынке и государственных, и...
 
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