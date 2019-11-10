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Страна Орш. Пять инсайтов из нового Рейтинга белорусских городов

11.11.2019 12:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только три белорусских города находятся в хорошем состоянии и очень много — в плохом. Это показывает новый Рейтинг белорусских городов, который Центр новых идей опубликовал 11 ноября.

В том, что Беларусь расслаивается, нет ничего удивительного. Во многих странах столицы развиваются быстрее, чем регионы: в большие города охотней инвестируют, потому что там можно быстрее заработать. Проблема Беларуси, скорее, в том, что официально не говорится: наши города разные, с разными судьбами. Некоторые из них, возможно, обречены на угасание, в то время как другие наоборот могут стать новыми региональными центрами.

Рейтинг белорусских городов подготовлен для того, чтобы показать разницу в развитии. В Рейтинге мы оцениваем 23 города с более чем 50 тыс. жителей по пяти параметрам: демографическая устойчивость, состояние экономики, качество жизни, прозрачность управления и туристическая привлекательность. Подробные итоги и методику можно увидеть на сайте Рейтинга, a вот некоторые инсайты о том, как развиваются наши города.


Беларусь — это страна «руин и пепла»

Все знают, что Оршанский район надо «поднять из руин и пепла», — он является одним их самых депрессивных регионов Беларуси. На самом деле, в таком же состоянии многие города. Согласно нашему исследованию, Светлогорск, Речица, Бобруйск, Молодечно и Слуцк играют с Оршей в той же лиге. При этом государство направляет на помощь этим городам намного меньше ресурсов.

Кстати, большинство этих городов находится восточнее Минска, что говорит о разделении Беларуси — не по идентичности, а по развитию.


Хоть в нашем Рейтинг мы не изучали подробно развитие отдельных регионов, но даже на первый взгляд видно, что некоторые города в близи Минска развиваются хуже. Поскольку они находятся недалеко от столицы, то попадают в ее тень, проигрывая Минску в экономической привлекательности. При этом активным людям из пояса бедности легко переехать в центр — это и происходит по мнению белорусских экономистов.

В Беларуси всего три хороших города

Можно не проводить исследования, чтобы прийти к выводу, что Минск является лучшим белорусским городом: количество и качество ресурсов в столице куда выше, чем в других белорусских городах. К Минску ближе только два областных города: Гродно и Брест. Три восточных «областняка» значительно отстают, что только подтверждает идею о том, что западная часть Беларуси менее депрессивна, чем восточная.

В компанию самых динамичных городов можно включить еще и Солигорск, который имел бы шансы стать полноценным центром развития, если бы в городе, например, появился университет и молодые люди оставались там, а не ехали в Минск сразу после школы.


Белорусские города не готовы к туризму

В этом году мы добавили параметр туристической привлекательности белорусских городов согласно количеству доступного жилья, объектов питания, доступности информации на английском языке и на основании рейтинга достопримечательностей. Как оказалось, не так много городов готово принять иностранных туристов даже на самом базовом уровне.

Например, только у трети сайтов исполкомов есть англоязычные версии, которые и должны продвигать туризм в город (при отсутствии туристических фирм, сильно в этом заинтересованных). Еще у трети сайтов есть возможность перевода контента, но посредством автоматического перевода, встроенного в сайт. Поэтому, например, зайдя на англоязычную версию сайта Могилевского горисполкома, можно увидеть, что председатель исполкома назван как chairman of the page. Возможно, что, кроме важных государственных задач, он еще и администрирует сайт своего ведомства (кстати, ситуация с белорусскоязычными версиями сайтов не намного лучше — наверное, для чиновников это тоже иностранный язык).

Несмотря на все это, в Беларуси есть куда поехать. Специально для нашего исследования создатель «Глобуса Беларуси» подготовил рейтинг городов, оценив привлекательность их исторических объектов.


Местное управление не такое и прозрачное — и это нарушает законы

Еще одно нововведение этого года — исследование прозрачности управления в городах. Мы не брали в расчет выборность государственных органов (ситуация везде одинаковая), но смотрели на то, публикуют ли местные государственные органы свои решения и бюджетные данные, приглашают ли общественность на заседания.

Например, вы знали, что можете зайти почти на любое заседание исполкома и послушать, о чем идет речь? Законом установлено, что госорганы обязаны публиковать информацию о порядке подготовки и проведения открытых заседаний, повестке дня, дате, времени и месте их проведения (как правило, не позднее чем за пять календарных дней до дня проведения). К сожалению, только на сайтах Орши и Новополоцка мы нашли упоминания об открытых заседаниях и о том, как на них попасть «обыкновенным смертным».

При этом на большинстве сайтов публикуются решения исполкомов и советов депутатов, информация о наиболее часто задаваемых гражданами вопросах. Есть что-то даже и про исполнение бюджета. Так что хорошего много, но хотелось бы больше.


У белорусских городов разные миссии и судьбы

Несмотря на то, что Минск — лучший город страны, его успех зависит от других городов. Например, естественный рост жителей в Минске равен 0 и столица нуждается в других городах, где рождается больше людей, которые потом поедут в Минск (например, вы знали, что самым демографически устойчивым является Жлобин?).

По большому счету, в Беларуси происходит кластеризация страны вопреки желанию государства, которое до сих пор публично говорит о том, что все города должны быть равными. Но если посмотреть на результаты прошлогоднего Рейтинга городов, то видно, что аутсайдеры продолжают деградировать, и разница между ними и лидерами растет.

Поэтому равенство городов — это красивая идея, но она не имеет ничего общего с реальностью. Скорее, государству нужно принять как факт: оно должно помочь отстающим городам найти новую роль в стране, а лидерам надо поспособствовать в быстрейшем развитии, чтобы они тянули вперед остальную страну.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Только три белорусских города находятся в хорошем состоянии и очень много - в плохом. Это показывает новый Рейтинг белорусских городов, который Центр новых идей...
 
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