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На торгах 11 ноября доллар укрепился

11.11.2019 13:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 11 ноября прошли очередные торги валютами.

Доллар вырос на BYN 0,0061 — до 2,0495 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,0034 — до 2,2602 рубля.

Российский рубль снизился на BYN 0,0039 — до 3,2073 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 11 ноября прошли очередные торги валютами. Доллар вырос на BYN 0,0061 - до 2,0495 рубля.
 
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