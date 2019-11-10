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На торгах 11 ноября доллар укрепился
11.11.2019 13:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 11 ноября прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,0061 — до 2,0495 рубля.
Евро подешевел на BYN 0,0034 — до 2,2602 рубля.
Российский рубль снизился на BYN 0,0039 — до 3,2073 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 11 ноября прошли очередные торги валютами. Доллар вырос на BYN 0,0061 - до 2,0495 рубля.
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