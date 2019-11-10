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МИД Беларуси о протестах в Боливии: Ситуацию необходимо решать исключительно в рамках Конституции
11.11.2019 16:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский МИД надеется, что в Боливии в кратчайшие сроки установятся мир и стабильность. И считает, что преодолевать все имеющиеся противоречия необходимо с помощью общенационального диалога.
«Исходим из необходимости разрешения ситуации исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны», — говорится
Ведомство считает, что разногласия в боливийском обществе не должны становиться поводом для противоправных действий, ведущих к непредсказуемым последствиям, и поддерживает все усилия, направленные на восстановление общенационального согласия в стране.
МИД указывает, что наша страна заинтересована в развитии отношений с Боливией как с перспективным партнером в данном регионе Латинской Америки во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Накануне президент Боливии Эво Моралес из-за неутихающих в стране протестов и забастовок
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«Исходим из необходимости разрешения ситуации исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны», - говорится в сообщении белорусского МИД.
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