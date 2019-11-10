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МИД Беларуси о протестах в Боливии: Ситуацию необходимо решать исключительно в рамках Конституции

11.11.2019 16:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский МИД надеется, что в Боливии в кратчайшие сроки установятся мир и стабильность. И считает, что преодолевать все имеющиеся противоречия необходимо с помощью общенационального диалога.


Фото: Reuters

«Исходим из необходимости разрешения ситуации исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны», — говорится в сообщении белорусского МИД.

Ведомство считает, что разногласия в боливийском обществе не должны становиться поводом для противоправных действий, ведущих к непредсказуемым последствиям, и поддерживает все усилия, направленные на восстановление общенационального согласия в стране.

МИД указывает, что наша страна заинтересована в развитии отношений с Боливией как с перспективным партнером в данном регионе Латинской Америки во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Накануне президент Боливии Эво Моралес из-за неутихающих в стране протестов и забастовок объявил о своей отставке. Поводом для народного недовольства стали итоги президентских выборов, которые прошли в стране 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд страны, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — не признал победу Моралеса в первом туре. Сторонники оппозиционного кандидата вышли на улицы.

 
 
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«Исходим из необходимости разрешения ситуации исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны», - говорится в сообщении белорусского МИД.
 
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