|
Выходные в доме на дереве стоят 200 рублей, полет на самолете — 300. Нашли под Минском необычную агроусадьбу
11.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Усадьба «Заречаны» появилась в Беларуси одной из первых в сфере сельского туризма. Сейчас здесь можно отлично провести время и даже пожить в домике на дереве. О том, как все строилось и как живет сельский бизнес сейчас, рассказал журналисту Realt.by владелец «Заречан» Андрей Нижник. Спойлер: здесь можно даже полетать на самолете.
«Начиналось все с того, что у нас был загородный дом, который сгорел»
— Начиналось все с того, что у нас был загородный дом, который сгорел. В этот загородный дом приезжали все наши друзья — хотелось хорошо провести выходные или праздники, да и ехать от Минска недалеко.
Но в какой-то момент мы приехали и увидели настоящее пепелище. Сгорело все: и бильярдная, и мебель, и все, что было в доме. Дом отстроили заново почти за полгода, и однажды в одной из телепередач увидели председателя Белорусского общественного объединения " Отдых в деревне" Валерию Клицунову, которая рассказывала про развитие сельского туризма в Беларуси. Подумали, что мы также можем этим заниматься и подали заявку. Но, когда Валерия приехала на место, у нас еще не было ничего толком готово. Мы пообещали, что к началу сезона все будет достроено, и действительно все сделали. Вот так мы и ввязались в эту авантюру, — вспомнилвладелец агроусадьбы «Заречаны» Андрей Нижник. — Наш учетный номер, когда я пошел регистрироваться, был 0006. Еще бы одного пропустили, и были бы «0007», почти как Джеймс Бонд.
Андрей вспоминает, что первых гостей усадьба принимала по $7 с человека с учетом питания и ночлега. Для механиков одной из столичных автомастерских это были какие-то «смешные» деньги, и потому они стали приезжать в «Заречаны» постоянно. Со временем усадьба «обросла» целым списком своих постоянных гостей.
— После первого года стало ясно, что нужно расширяться, и мы со временем стали строить дома один за одним. Но это не такой легкий труд, как изначально казалось. Когда мы только открылись, то все наши знакомые, товарищи и знакомые товарищей тянули за собой гостей. Получалось, что мы работали на «сарафанном радио», — рассказал Андрей. — Если так подумать, то усадьба — это бизнес. Но для нас это не бизнес, а наша жизнь. Мы каждый день здесь трудимся и живем. Я даже в чем-то немного обманул своего сына, потому что построил ему здесь дом. Он мог бы и в Минске жить, нормально ребенка в садик водить, ездить на работу. Но он остался здесь и практически уже перенял бразды правления усадьбой. И новый взгляд нужен, потому что просто на «сарафанном радио» уже мало что работает. Сын разбирается в компьютерах, сайтах, рекламе — в современном мире это необходимо. Со временем и его жена подключилась к ведению дел, и получилось, что они подменили нас — пошло новое поколение. При этом всех «старожилов» в этом бизнесе мы знаем, а новых, которые регистрируются «пачками», нет.
Территория усадьбы — около 1 гектара. При этом на участке можно увидеть и пару грядок, и небольшой птичий двор.
— Немного грядок мы специально оставили, чтобы приезжающие дети видели, как растет морковка или свекла. А то порой бывают смешные ситуации, когда городские детки думают, что морковки чуть ли не на деревьях растут. Да и вообще, такие фантазии иногда услышишь, словами не передать. Мы специально поставили самодельную статую коровы, которая была очень похожа на деревенскую. Так приезжающие дети объяснили, что наша корова неправильная, потому что она должна быть розовая, — в рекламе же розовая. Альпийский луга, шоколад и все остальное тоже, видимо, должно быть, — смеется Андрей. — А если серьезно, то мы всегда стараемся получить отклик на свою работу, чтобы знать, где, может быть, нужно что-то добавить или, наоборот, убрать. Бывает, что из 30 гостей кто-то один чем-то недоволен. Сейчас уже люди насмотрелись много турецких отелей, греческих, и ждут, что здесь будет отдых на «5 звезд». Но ведь это сельский туризм, загородный деревенский образ жизни, в котором предлагается провести несколько дней. Такой отдых в принципе отличается от «египетского».
Тем не менее, погружение в деревенскую жизнь здесь будет, конечно, не полным. Дома внутри выглядят вполне по-европейски, везде есть душ-туалет, горячая вода. Даже один из двух домов на дереве может похвастаться собственным душем и маленькой кухней.
«В какой-то момент я перестал считать расходы на усадьбу, чтобы не расстраиваться»
Раньше границы участка в деревнях обозначали тем, что просто вбивали деревянный кол в землю. Часто потом из этого «столба» начинало расти дерево. Как раз на таких «столбах» построены эти домики на дереве.
— Этот домик был построен в 2015 году. Деревья живые, поэтому и домик немного «двигается». Сейчас, наверное, «хвост» немного задрал с одной стороны. Но мы сразу понимали, что 20 лет он не простоит, — с теплотой объясняет Андрей. — На месте тех столбов тут получились огромные ивы. Дерево само по себе хрупкое, но за счет того, что оно большое, получилось крепким. Кроме того, внутри деревьев образовались «дупла», выглядят, как трубы. Поэтому опора достаточно устойчива.
При этом идея построить домик на дереве пришла, как и все самое интересное, неожиданно. Андрей рассказал, что однажды смотрел одну из передач National Geographic, где и увидел подобные сооружения. Подумал: «Почему бы у нас не попробовать такое построить?». И не стал долго останавливаться на этапе лишь мыслей.
Долгое время до строительства усадьбы Андрей занимался строительством и ремонтом квартир «под ключ», поэтому построить еще один дом — был вопрос лишь времени.
— Дерево проходит через весь дом, в комнате по весне можно увидеть даже молодые побеги. Правда, в помещении они долго не растут, но зеленые листочки показатель того, что дерево все еще живое. Однако не только домики на дереве — вся усадьба построена нашими руками, — рассказал Андрей. — Бывает, приезжают гости, спрашивают, сколько мы инвестировали в «Заречаны». А я не знаю, сколько денег сюда вложено. Как можно оценить деньгами вложенные годы, усилия, любовь?
Когда кто-то раньше говорил, что тут вложено больше $1 миллиона, то я как-то стеснялся, и мне казалось, что это какая-то нереальная сумма. Но, если задуматься, начать считать, то, я думаю, так и получится. Хотя у меня таких денег не было, все строилось постепенно. Вообще в какой-то момент я перестал считать расходы на усадьбу, чтобы не расстраиваться.
— Когда построили гостевой дом, то появилось много проблем с тем, чтобы его зарегистрировать, потому что на одном участке не должно было быть два жилых дома. Но потихоньку законодательство менялось, и становилось в чем-то проще. Много помогает Валерия Клицунова, которая все вовремя разъясняет, помогает «пробивать» нюансы с санстанциями, проверками. Если бы не она, в 2007 году нас бы всех стерли с лица земли, сельского туризма в Беларуси бы просто не было.
— Почему?
— Если разобраться, то мы конкуренты для Минска. В столице стоят рестораны и гостиницы, которые не всегда заполняются, а тут какой-то сельский туризм. И нас таких уже около 3000.
Раньше все свадьбы проходили в ресторанах, столовых, кафешках. А сейчас около 50% проходит в сельской местности. Потому что если предоставить условия, то это ни с каким рестораном не сравнится. Здесь природа, на утро банька, шашлыки, волейбольная площадка, речка.
Летом в усадьбе особенно хорошо. По словам Андрея, из окна домика на дереве видно, как в пруду плавает рыба. И тем, у кого обычная рыбалка на реке не удалась, всегда предлагается порыбачить уже здесь.
— Бывало, что гости прямо из окна домика на дереве рыбачили. Благо высота позволяет, — рассказал Андрей. — Мы выкопали его в 2000 году. А вообще с этим прудом связана интересная история. Получилось так, что по близости работал болотный бульдозер. У него метровые гусеницы, которые позволяют пройти по болоту, как по асфальту. Он приехал, метра на полтора «врылся», а потом оставил машину на пару минут. А здесь голубая глина, и на работающем двигателе экскаватор от вибрации «всосало» в землю. Он ковшом машину опускает — «зад» падает еще глубже, ковш подымает — перед опускается. Думали, «уйдет» уже с концами. Но приехал еще один «болотник», и его достали. Правда, докапывать пруд пришлось экскаватором.
Полеты на самолетах и бассейн. Что можно посмотреть в «Заречанах» и сколько это стоит
— Сейчас «Заречаны» состоят из двух усадеб. Одна усадьба, а вторая — загородный SPA-комплекс, который состоит из бани, бассейна с теплой водой, комнаты отдыха с массажными креслами и столами. Когда есть необходимость, мы к тому же приглашаем массажиста, — рассказал Андрей. — А сама усадьба состоит из комплекса домов: гостевого, банного, семейного, домов на дереве и большого зала для мероприятий (вмещает до 135 человек). С ночлегом мы можем принять до 55 человек.
— Люди приезжают, привозят с собой условно 2 помидора, 3 огурца. Если это лето, то пришли к нам на огород, сорвали редиски, петрушки, укропа, нарезали — вот и салат. Мы отварили картошки, они поджарили шашлыки — все, обед готов. Получается, и мы немного помогли, и людям получилось вкусно и дешево, — объяснил Андрей. — Но бывает, что приезжает компания и говорит: «Мы хотим шашлыки», но давайте вы их нам поджарите, а мы будем наблюдать, как вы их готовите. Что это за отдых? Люди сидят, курят сигареты одну за одной, и наблюдают, как кто-то им жарит шашлыки. Мне это сделать не трудно, но я всегда объясняю, что шашлыки — это не только еда, это сам процесс. Когда все вместе стоите у костра, разговариваете, мясо жарите. Что спалили, что не спалили — все съели. По крайней мере, это получается настоящий отдых.
Раньше мы организовывали вообще активный отдых. Ставили подвесные мостики: один на высоте примерно 6 метров, второй — где-то 36 метров. Опасного там ничего нет, но в первый раз девчонки пищат и визжат страшно, да и парни идут с замиранием сердца. Зато, когда они спускались с этого маршрута, впечатлений было — масса.
Сейчас в «Заречанах» есть пейнтбольная и волейбольная площадки, теннисный стол, бильярдный стол, бассейн и речка (летом). Рядом есть авиаранчо, сотрудники которого организовывают полеты на самолетах для всех желающих.
— Здесь есть около 18 самолетов и, когда кто-то из наших гостей хочет полетать на самолете, то мы созваниваемся с владельцами ранчо и договариваемся, — рассказал Андрей. — Есть ЯК-52, он, правда, стоит около $150, но там такие полеты — закачаешься. Минут 20 в небе пилот выполняет все фигуры высшего пилотажа: и «штопор», и «бочки», и «мертвую петлю». С земли даже страшно смотреть, что они творят. Но есть и прогулочные самолеты, надежные и хорошие.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выходные в доме на дереве стоят 200 рублей, полет на самолете — 300. Нашли под Минском необычную агроусадьбу
Усадьба «Заречаны» появилась в Беларуси одной из первых в сфере сельского туризма. Сейчас здесь можно отлично провести время и даже пожить в домике на дереве. О...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)