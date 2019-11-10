Выходные в доме на дереве стоят 200 рублей, полет на самолете — 300. Нашли под Минском необычную агроусадьбу

«Начиналось все с того, что у нас был загородный дом, который сгорел»

— Начиналось все с того, что у нас был загородный дом, который сгорел. В этот загородный дом приезжали все наши друзья — хотелось хорошо провести выходные или праздники, да и ехать от Минска недалеко.

Но в какой-то момент мы приехали и увидели настоящее пепелище. Сгорело все: и бильярдная, и мебель, и все, что было в доме. Дом отстроили заново почти за полгода, и однажды в одной из телепередач увидели председателя Белорусского общественного объединения " Отдых в деревне" Валерию Клицунову, которая рассказывала про развитие сельского туризма в Беларуси. Подумали, что мы также можем этим заниматься и подали заявку. Но, когда Валерия приехала на место, у нас еще не было ничего толком готово. Мы пообещали, что к началу сезона все будет достроено, и действительно все сделали. Вот так мы и ввязались в эту авантюру, — вспомнилвладелец агроусадьбы «Заречаны» Андрей Нижник. — Наш учетный номер, когда я пошел регистрироваться, был 0006. Еще бы одного пропустили, и были бы «0007», почти как Джеймс Бонд.

Андрей вспоминает, что первых гостей усадьба принимала по $7 с человека с учетом питания и ночлега. Для механиков одной из столичных автомастерских это были какие-то «смешные» деньги, и потому они стали приезжать в «Заречаны» постоянно. Со временем усадьба «обросла» целым списком своих постоянных гостей.

— После первого года стало ясно, что нужно расширяться, и мы со временем стали строить дома один за одним. Но это не такой легкий труд, как изначально казалось. Когда мы только открылись, то все наши знакомые, товарищи и знакомые товарищей тянули за собой гостей. Получалось, что мы работали на «сарафанном радио», — рассказал Андрей. — Если так подумать, то усадьба — это бизнес. Но для нас это не бизнес, а наша жизнь. Мы каждый день здесь трудимся и живем. Я даже в чем-то немного обманул своего сына, потому что построил ему здесь дом. Он мог бы и в Минске жить, нормально ребенка в садик водить, ездить на работу. Но он остался здесь и практически уже перенял бразды правления усадьбой. И новый взгляд нужен, потому что просто на «сарафанном радио» уже мало что работает. Сын разбирается в компьютерах, сайтах, рекламе — в современном мире это необходимо. Со временем и его жена подключилась к ведению дел, и получилось, что они подменили нас — пошло новое поколение. При этом всех «старожилов» в этом бизнесе мы знаем, а новых, которые регистрируются «пачками», нет.