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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 ноября 2019 года
11.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Третью неделю подряд индекс цен на квартиры в Минске поднимается на 0,4%. Не исключено, что такая динамика подпитывается новостями об очередном
Примечательно, что цены на новостройки пока не следуют за «вторичкой». Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю не изменилась и остаётся на уровне 1316 $/м2.
Количество выставленных на продажу квартир снизилось за неделю на 0,6% и приблизилось к своему минимальному значению за последние 2 месяца. Примечательно, что предложение 1-комнатных квартир выросло на 0,5%, квартир других типов в базе стало меньше на 0,3-1,2%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 11 ноября следующим образом:
Центральный район оказался единственным, где средний уровень цен на квартиры опустился (-0,1%). В остальных районах динамика цен была положительной, максимальные темы роста цен отмечены в Партизанском районе столицы (+1,4%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 801 $/м2 (+0,3%), Витебск – 611 $/м2 (+0,5%), Гомель – 615 $/м2 (-0,2%), Гродно – 731 $/м2 (+0,8%), Могилев – 633 $/м2 (+0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,4% и составляет 1720 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,8% и составляет 1102 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 4 по 11 ноября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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