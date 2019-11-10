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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 ноября 2019 года

11.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Третью неделю подряд индекс цен на квартиры в Минске поднимается на 0,4%. Не исключено, что такая динамика подпитывается новостями об очередном снижении ставки рефинансирования. На данный момент индекс находится у отметки в 1386 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 ноября 2019 года

Примечательно, что цены на новостройки пока не следуют за «вторичкой». Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю не изменилась и остаётся на уровне 1316 $/м2.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 ноября 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 ноября 2019 года

Количество выставленных на продажу квартир снизилось за неделю на 0,6% и приблизилось к своему минимальному значению за последние 2 месяца. Примечательно, что предложение 1-комнатных квартир выросло на 0,5%, квартир других типов в базе стало меньше на 0,3-1,2%.

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 12,1%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 11 ноября следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 ноября 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 ноября 2019 года

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 2-комнатные квартиры, остальные приросли в цене на 0,1-0,5%.

Изменение цен в районах Минска на 11 ноября выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 ноября 2019 года

Центральный район оказался единственным, где средний уровень цен на квартиры опустился (-0,1%). В остальных районах динамика цен была положительной, максимальные темы роста цен отмечены в Партизанском районе столицы (+1,4%).

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 ноября 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 ноября 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 801 $/м2 (+0,3%), Витебск – 611 $/м2 (+0,5%), Гомель – 615 $/м2 (-0,2%), Гродно – 731 $/м2 (+0,8%), Могилев – 633 $/м2 (+0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,4% и составляет 1720 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,8% и составляет 1102 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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За неделю, c 4 по 11 ноября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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