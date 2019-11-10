ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фундаменты городов будущего

11.11.2019 13:57 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

Города будущего прочно ассоциируются с небоскребами, зданиями необычной формы и высокой технологичности их возведения. Возможно, уже через несколько лет высотки будут печатать на трехмерных принтерах, как в Дубае. Или строить из конструктора, как в Чаньше, Китай, где всего за 19 дней возвели 204-метровый Mini SkyCity. Неизменным останется одно. Любое высотное здание будет требовать прочного и долговечного фундамента. Эксперты сходятся во мнении, что пока достойной альтернативы бетону не придумано. Участвовавшие в прошедшем с 29 по 31 октября в Екатеринбурге 100+ Forum Russia специалисты обсудили, найдет ли он применение в городе будущего. Многие эксперты полагают, что основой города будущего должны стать современные материалы и технологии. На сегодняшний день это бетон, который для устройства фундаментов применяется в колоссальных количествах.

Например, для строительства высочайшего в Европе здания, башни Лахта-центра в Санкт-Петербурге, были использованы 264 буронабивные железобетонные сваи диаметром два метра и глубиной бурения 72 и 82 метра. А объем залитого в плиты фундамента бетона составил 19624 кубометра. В основании небоскреба The New Wilshire Grand Tower 16210 кубометрв бетона.

Сегодня большинство разработок в области бетонов в нашей компании сконцентрировано на улучшении характеристик этого строительного материала, и в первую очередь на его надежности и долговечности, – отмечает Дмитрий Лупанов, продакт-менеджер подразделения строительной химии Master Builders Solutions концерна BASF.

Эту задачу решают с помощью технологий первичной защиты. Например, применение добавок MasterLife позволяет избежать появления усадочных трещин, в два раза снижает проницаемость и минимум на 20 процентов увеличивает срок службы бетона. На 100+ Forum Russia мы представили решения для продления долговечности фундаментов зданий согласно СП 250.1325800-2016, многие из которых вполне могут называться технологиями будущего.

В пример эксперт приводит контактную листовую гидроизоляционную мембрану MasterSeal 754. Материал вцепляется в бетон, обеспечивая полный контакт с поверхностью, и выдерживает давление и агрессивное воздействие грунтовых вод на глубине более 15 метров. При этом срок службы полимера, по заключению ЦНИИПромзданий, составляет 100 лет.

Параллельно с изменениями характеристик бетона, разработкой новейших технологий его защиты и гидроизоляции фундаментов прорабатываются решения и по повышению экономической эффективности строительства городов будущего.

Думаю, самым востребованным вариантом устройства оснований высотных зданий, как правило, входящих в многофункциональный комплекс, станут комбинированные свайно-плитные фундаменты. По своему конструктиву они представляют преимущественно сплошную фундаментную плиту под всеми сооружениями с устройством свай под высотными частями при необходимости, рассказывает Олег Шулятьев, заместитель директора НИИОСП имени Н.М. Герсеванова, НИЦ Строительство.

Этот подход позволяет на 25-40 процентов сократить количество свай в сооружении и таким образом снизить стоимость строительства объекта и сроки. Например, при строительстве на 11-м участке центра Москва-Сити применение данного решения позволило для ряда сооружений, где ранее были запроектированы сваи, отказаться от их устройства, а также на 20 процентов сократить расход бетона и арматуры подземной части комплекса. На 17-м и 18-м участках было сокращено количество арматуры фундаментной плиты на 25 процентов и увеличена высота башен на 20 процентов.

Технология возведения свайно-плитных оснований есть пример решения, которое активно используется в уникальном высотном строительстве. Например, корейского небоскреба Lotte Jamsil Super Tower. Однако эксперт отмечает, что ее применение требует выполнения расчета с апробацией моделей и уточнением параметров грунта по результатам полевых испытаний, в том числе испытаний грунта сваями.

Технологии, позволяющие возводить небоскребы за несколько дней, существуют уже сегодня. Возможно, когда-нибудь строители смогут создавать и основания зданий за неделю, и для этого будет использоваться совершенно новый материал. Но пока решений, способных заменить бетон, не найдено, и в фокусе остаются технологии, которые улучшают его характеристики.

www.master-builders-solutions.basf.com
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Города будущего прочно ассоциируются с небоскребами, зданиями необычной формы и высокой технологичности их возведения. Возможно, уже через несколько лет высотки...
 
Новости дня
Новости экономики
 
На торгах 11 ноября доллар укрепился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика