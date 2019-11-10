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Агропродмаш-2019 и как российским производителям выйти на международные рынки

11.11.2019 14:32 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Уже в 2020 году российскому агропромышленному сектору предстоит принять серьезный вызов. Новая Доктрина продовольственной безопасности РФ корректируется с импортозамещающей модели на экспортно ориентированную. Но для успешного развития экспорта продукция российских пищевых предприятий, стремящихся к выходу на международные рынки, должна полностью соответствовать строгим требованиям Технического регламента Таможенного союза О безопасности пищевой продукции. Технологии, которые помогут вывести производство на этот уровень, были представлены на крупнейшей отраслевой выставке Агропродмаш-2019, которая с 7 по 11 ноября прошла в Москве. Требования к производству пищевых продуктов в Техническом регламенте ТС касаются не только качества сырья, но и помещений для его приемки, переработки. Привести предприятие в соответствие с европейскими нормами, чтобы сертифицировать продукцию для экспорта, есть задача сложная, но выполнимая. Быди представлены оборудование, межотраслевые и производственные решения, технологии для организации производства. Выставка охватила весь процесс, от приемки сырья на переработку до утилизации отходов.

Даже самое качественное сырье можно загубить несоблюдением санитарных норм и гигиенических стандартов в производственных цехах, говорит Николай Инжеватов, руководитель отдела Промышленные полы компании Master Builders Solutions, участника выставки Агропродмаш-2019. Поэтому регламент Таможенного союза устанавливает их для стен, дверей, потолков, окон, полов. Последние, например, обязаны обладать нетоксичностью, водонепроницаемостью, быть доступными для мытья и выдерживать дезинфекционные мероприятия.

Примером подобного решения является система полиуретан-цементных полов Ucrete. Разработка компании BASF применяется на пищевых предприятиях уже 50 лет, ее используют производства в 128 странах. За 2018 год в мире было нанесено 5 миллионов квадратных метров Ucrete. В России на сегодняшний день уложено более 700 тысяч квадратных метров. Систему, в частности, используют крупнейший в России производственный комплекс по переработке мяса птицы Челны-бройлер, агропромышленный холдинг Ариант, завод сырокопченых колбас Черкизово.

Востребованность объясняется свойствами Ucrete. Высокопрочное покрытие по уровню гигиеничности соответствует нержавеющей стали, обладает большой стойкостью к воздействиям органических веществ, щелочей, масел, растворителей и выдерживает температуру до 150 градусов. При этом его можно наносить и производить ремонт на действующем производстве, без остановки процесса. Немаловажным является и тот факт, что Ucrete сертифицирован по HACCP.

Еще строительное подразделение Master Builders Solutions представило линейку продуктов для гидроизоляции очистных сооружений MasterSeal. Например, решение MasterSeal 7000 CR разработано специально для внутренних поверхностей, которые подвергаются сложным химическим, механическим и физическим агрессивным воздействиям. Эта поперечно сшитая взаимопроникающая полимерная сеть способна выдерживать воздействие концентрированной серной кислоты.

Целенаправленная работа по приведению процессов производства в соответствие с требованиями регламента Таможенного союза позволит даже небольшому производству стать экспортером. Решения, которые помогут в достижении этой цели, на выставке Агропродмаш-2019 представило более 800 российских и зарубежных компаний.

www.master-builders-solutions.basf.com
 
 
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Уже в 2020 году российскому агропромышленному сектору предстоит принять серьезный вызов. Новая Доктрина продовольственной безопасности РФ корректируется с...
 
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