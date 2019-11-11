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В Кремле прокомментировали визит Лукашенко в Вену
11.11.2019 23:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь — это суверенное государство и совершенно нормально, что она контактирует с другими странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя поездку белорусского президента в Австрию. При этом он добавил, что Беларусь и Россия информируют друг друга о ключевых аспектах международных переговоров.
«Это же суверенное государство, и совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами… Даже в рамках Союзного государства и Россия, и Беларусь осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой», —
Он также добавил, что «о каких-то важных элементах потом стороны информируют друг друга».
Александр Лукашенко прибыл
Из аэропорта Александр Лукашенко направился в Вену, где возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям.
Планируется, что 12 ноября в Вене белорусский президент проведет переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом,
Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.
Это первый официальный визит белорусского президента в Евросоюз за последние годы. После попадания в санкционные списки белорусский президент
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Песков также добавил, что «о каких-то важных элементах потом стороны информируют друг друга».
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