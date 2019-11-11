В Кремле прокомментировали визит Лукашенко в Вену

Источник материала: Tut.by

Беларусь — это суверенное государство и совершенно нормально, что она контактирует с другими странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя поездку белорусского президента в Австрию. При этом он добавил, что Беларусь и Россия информируют друг друга о ключевых аспектах международных переговоров.

«Это же суверенное государство, и совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами… Даже в рамках Союзного государства и Россия, и Беларусь осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Он также добавил, что «о каких-то важных элементах потом стороны информируют друг друга».

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Австрию в понедельник, 11 ноября. Как сообщает пресс-служба главы государства, у трапа самолета президента встречали федеральный министр цифровизации и экономической политики Элизабет Удольф-Штробль, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также послы Беларуси и Австрии Елена Купчина и Алоизия Вергеттер.

Из аэропорта Александр Лукашенко направился в Вену, где возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям.



Во время церемонии возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям в Вене, 11 ноября 2019 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Планируется, что 12 ноября в Вене белорусский президент проведет переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом,

председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.

Это первый официальный визит белорусского президента в Евросоюз за последние годы. После попадания в санкционные списки белорусский президент летал в Евросоюз несколько раз, в том числе когда санкции частично приостанавливали.