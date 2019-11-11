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«ТАПАС» открыл продажи квартир в "стеклянном" небоскребе MOD House в центре Минска. Цены от $ 1330 за кв.м
11.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
MOD House – новый жилой дом, который «ТАПАС» возводит на проспекте Дзержинского. Изначально площадку под многоквартирную застройку с аукциона выиграла компания «Белхантер», но позже она вошла в группу компаний «ТАПАС», а потому разработкой и реализацией проекта теперь занимается крупный застройщик. Благодаря расположению и первым рендерам, появившимся в сети, объект давно заинтересовал минчан. Однако застройщик выдержал паузу. Только сегодня журналистам показали финальный внешний облик здания, объявив старт продаж квартир.
Традиционно, взяв объект в оборот, «ТАПАС» полностью переделал проект здания. Со слов заместителя управляющего группы компаний Николая Требенка, это сделано не только в эстетических целях, но и для того, чтобы сократить время строительства. В итоге здание выглядит не таким «зеленым», как на предыдущих рендерах, но броским и современным. Одна из главных «фишек» 23-этажной «свечки» - панорамное остекление и вентилируемый фасад. Квартиры в комплексе будут иметь окна на всю стену, а новейшие технологии, отработанные на фасадах БЦ «Футурис», позволят при этом отражать вредные ультрафиолетовые лучи летом и сохранять тепло в помещениях зимой. В отличие от ЖК «Парус», где также использовалось панорамное остекление, окна во всех квартирах будут открываться на проветривание, а специальные системы креплений и фурнитура обеспечат безопасность створок.
Дом железобетонный с квартирами от 44 до 208 «квадратов». Высота потолков от 2,8 до 3,3 метра. Все квартиры сдаются со свободной планировкой, панорамными окнами, под чистовую отделку. Отопление классическое, плиты электрические. Из любопытного – в доме только одна «однушка». Планировки выглядят так:
Цены на квартиры в новом доме стартуют от $1330 за квадратный метр. Так, стоимость единственной «однушки» – $ 1420 за «квадрат». Цены «двушек» (53-60 кв. м) варьируются от $ 1400 до $ 1725 за кв.м, трехкомнатную квартиру (88—96 кв. м) в новом доме можно купить от $ 1330 до $ 1650 за квадратный метр. Стометровые четырехкомнатные
Фото: Павел Садовский
Рендеры: ГК «ТАПАС»
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«ТАПАС» открыл продажи квартир в "стеклянном" небоскребе MOD House в центре Минска. Цены от $ 1330 за кв.м
MOD House – новый жилой дом, который «ТАПАС» возводит на проспекте Дзержинского. Изначально площадку под многоквартирную застройку с аукциона выиграла компания...
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