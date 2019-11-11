Традиционно, взяв объект в оборот, «ТАПАС» полностью переделал проект здания. Со слов заместителя управляющего группы компаний Николая Требенка, это сделано не только в эстетических целях, но и для того, чтобы сократить время строительства. В итоге здание выглядит не таким «зеленым», как на предыдущих рендерах, но броским и современным. Одна из главных «фишек» 23-этажной «свечки» - панорамное остекление и вентилируемый фасад. Квартиры в комплексе будут иметь окна на всю стену, а новейшие технологии, отработанные на фасадах БЦ «Футурис», позволят при этом отражать вредные ультрафиолетовые лучи летом и сохранять тепло в помещениях зимой. В отличие от ЖК «Парус», где также использовалось панорамное остекление, окна во всех квартирах будут открываться на проветривание, а специальные системы креплений и фурнитура обеспечат безопасность створок.