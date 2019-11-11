«Евроопт» рассказал, почему закрывает свои магазины в некоторых районах Брестской области

Источник материала: Tut.by

«Евроопт» объяснил, почему закрывает свои магазины в некоторых районах Брестской области, пишет Zarya.by .



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— Закрываются и будут закрываться те магазины, которые не дают выручки, достаточной для их содержания, — говорит директор филиала сети магазинов «Евроопт» по Брестской области Олег Монич. — Такие решения руководством принимаются после восьмимесячного мониторинга работы торговой точки в том случае, если устанавливается отсутствие за этот период финансового результата. Никаких социальных проблем при этом не создается. Раз «Евроопт» покидает рыночное пространство, значит на нем более успешно работают магазины потребкооперации, частного бизнеса, полностью, а то и с избытком удовлетворяющие спрос населения. Так произошло в агрогородках Бездеж и Хомск Дрогичинского района. В этом месяце закроется «Евроопт» и в Мотоле Ивановского района, где мы попытались побороться за симпатии покупателей. Не получилось, потому что здесь и без нас достаточно высокая конкуренция, и у мотолян в розничной торговле традиционно весьма широк выбор как в ценовом, так и в ассортиментном плане.

По словам Монича, не предвидится существенных изменений и в организации торговли магазинов «Хит».