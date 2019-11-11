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Еще один оппозиционный кандидат в депутаты лишен регистрации

12.11.2019 08:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Член Объединенной гражданской партии Ольга Белевцова лишена регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей, сообщила БелаПАН пресс-секретарь ОГП Анна Красулина.

Решение было принято 11 ноября на заседании избиркома 77-го Заславского избирательного округа. По словам Красулиной, в комиссию поступило три обращения от граждан.

«Два заявления касались собрания с избирателями в несогласованных местах. В первый раз Белевцова шла со встречи с двумя подругами к машине, их сфотографировали и сообщили, что они проводили встречу в неположенном месте. Во втором случае кандидат проводила встречу в помещении, и жители попросили решить вопрос с пешеходным переходом, который находился рядом со зданием. Они вышли показать, что там не так, их сфотографировали и представили как нарушение. Третье заявление было о том, что производитель листовки не зарегистрирован в реестре изготовителей и распространителей печатных изданий», — сказала Красулина.

Также 6 ноября Белевцовой было вынесено предупреждение за то, что она разместила на красной звезде возле военного городка Околица Минского района свой предвыборный плакат и сфотографировалась с ним.

«Она пришла из третьего сектора и в политике в первый раз. Ее команда вела работу очень аккуратно, ее задача была дойти до конца. Она ведет огромную работу в округе, и во многих городах у нее есть команды. Кроме того, она набрала и подготовила команду наблюдения, они закрывают весь округ», — отметила Красулина.

Ряд оппозиционных кандидатов уже был лишен регистрации. В частности, активист оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Дмитрий Казакевич, который выдвигался от Объединенной гражданской партии по минскому Свислочскому избирательному округу № 94.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.

 
 
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Решение было принято 11 ноября на заседании избиркома 77-го Заславского избирательного округа. По словам Красулиной, в комиссию поступило три обращения от граждан.
 
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