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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня откроется XXV Международная выставка "ПродЭкспо" Более 200 крупнейших производителей и торговых сетей Беларуси, стран СНГ и Евросоюза. Сегодня откроется XXV Международная выставка "ПродЭкспо". Впервые в рамках...

Более 200 крупнейших производителей и торговых сетей Беларуси, стран СНГ и Евросоюза. Сегодня откроется XXV Международная выставка "ПродЭкспо". Впервые в рамках деловой программы пройдут блиц-переговоры закупщиков с производителями и поставщиками продуктов питания и напитков. Главная тема - расширение экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции. Самым зрелищным мероприятием станет Международный кулинарный кубок. Это состязания профессиональных поваров и кондитеров из стран ближнего и дальнего зарубежья. Выставка продлится до конца недели.