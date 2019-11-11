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Сегодня откроется XXV Международная выставка "ПродЭкспо"
12.11.2019 07:24 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБолее 200 крупнейших производителей и торговых сетей Беларуси, стран СНГ и Евросоюза. Сегодня откроется XXV Международная выставка "ПродЭкспо". Впервые в рамках деловой программы пройдут блиц-переговоры закупщиков с производителями и поставщиками продуктов питания и напитков. Главная тема - расширение экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции. Самым зрелищным мероприятием станет Международный кулинарный кубок. Это состязания профессиональных поваров и кондитеров из стран ближнего и дальнего зарубежья. Выставка продлится до конца недели.
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Более 200 крупнейших производителей и торговых сетей Беларуси, стран СНГ и Евросоюза. Сегодня откроется XXV Международная выставка "ПродЭкспо". Впервые в рамках...
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