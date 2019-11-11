Гуцериев урегулировал претензии ряда банков. «Славкалий» не пострадал

Источник материала: Tut.by

Российский миллиардер Михаил Гуцериев, имеющий ряд активов в Беларуси, урегулировал претензии санируемых банков в РФ. Его группа «Сафмар» договорилась о сделках на 135 млрд российских рублей (более 2 млрд долларов) с банком непрофильных активов «Трастом» и «Открытием». В периметр соглашения, вопреки информации российских СМИ, не вошла компания «Славкалий», которая строит в Беларуси горно-обогатительный комбинат.



Фото: пресс-служба «Славкалия»

Эта история началась в начале 2017 года, когда Центробанк России обеспокоился Бинбанком, основным акционером которого был племянник Гуцериева Микаил Шишханов. Гуцериев по согласованию с Банком России вошел в состав совета директоров Бинбанка, чтобы докапитализировать его и разработать новую стратегию его развития. Но через восемь месяцев ЦБ РФ изменил свои планы по Бинбанку и выбрал для него иной путь — финансового оздоровления Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Следом за Бинбанком ушел на оздоровление и санируемый им «Рост Банк», владел которым единолично Шишханов. Позже ЦБ РФ «зачистил» еще ряд крупных московских банков, у которых увидел «дыры» в балансах.

В итоге Банк России получил контроль в проблемных банках и выделил средства на их докапитализацию в надежде, что их предыдущие собственники компенсируют регулятору потери от санации. Непрофильные активы попавших под санацию частных банков, в том числе и те, что на баланс Бинбанка и «Рост Банка» заводил Микаил Шишханов, собрали на балансе банка «Траст».

Более того, когда банк «Траст» определился с пулом активов, которые он готов выставить на продажу, Гуцериев выразил желание приобрести те из них, которые связаны с текущим периметром принадлежащей ему группы «Сафмар». Так начало готовиться соглашение, о подписании которого на днях рассказали его участники: банки «Траст», «Открытие» и сама группа.

Соглашение об «урегулировании споров» с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева на сумму свыше 135 миллиардов российских рублей сроком рассчитано на срок до конца сентября 2024 года, говорится в сообщении банков.

Известно, что «Сафмар» приобретет у группы банка «Траст» активы на сумму около 92 млрд рублей, реструктурирует активы, принадлежащие банку, на 41 млрд рублей и откажется от исковых требований к группам «Траст» и «БФКО» (группа «Открытие») на 31 млрд рублей.

Стороны официально не раскрывают, какие именно активы войдут в периметр сделки, в сообщении группы «Сафмар» отмечается, что она «купит акции ряда эффективно работающих компаний, <…> которые повысят ее капитализацию».

Денежные сделки на 35 млрд рублей должны завершиться до конца этого года, «трансформация активов — до конца первого квартала 2020 года», график остальных платежей согласован до конца третьего квартала 2024 года.

Гарантами по сделкам выступят группа «Сафмар».

Агентство Reuters сообщало, ссылаясь на презентацию банка «Траст», подготовленную в середине сентября, что одной из сделок станет выкуп акций кипрской GCM Global Energy Slavkali, которой принадлежит «Славкалий». Ранее стало известно, что «Траст» владеет 24,98% акциями «Славкалия». Этот пакет, по данным « Коммерсанта », оценивается почти в 10 млрд российских рублей (150 млн долларов).

Источник, знакомый с условиями сделки, пояснил TUT.BY, что упоминание «Славкалия» могло быть вырвано из контекста: речь идет не о выкупе его акций, а о погашении кредита, по которому они были в залоге. «Нельзя приобрести то, что и так принадлежит тебе: после погашения кредитных обязательств группы „Сафмар“ перед банком пакет акций „Славкалия“ вновь будет отображаться на балансе структур Гуцериева, юридически документы будут приведены в соответствие с фактической ситуацией», — отмечает источник.

— Группа «Сафмар» никогда не продавала пакет акций «Славкалия». Эти 25% находятся в залоге у банка «Траст» по текущим кредитным обязательствам, которые всегда исполнялись и будут исполняться в срок. Для группы «Сафмар» «Славкалий» всегда был и остается стратегическим проектом, поэтому возможность продажи акций этого предприятия группой никогда не рассматривалась, — сказали TUT.BY в пресс-службе группы «Сафмар».

Из пресс-релиза банка «Траст» также следует, что урегулированы не все споры: «по сделкам, не вошедшим в соглашение об урегулировании, стороны полностью сохраняют все юридические права и обязанности в соответствии с теми нормами законодательства, которым они подчинены». Неурегулированными остались споры, связанные с бывшим владельцем Бинбанка и Рост Банка Микаилом Шишхановым: «Контролировавший Бинбанк, Рост Банк, МДМ-Банк и другие санированные банки Микаил Шишханов, а также ряд топ-менеджеров, руководивших данными банками, в соглашение об урегулировании не вошли. С ними „Траст“ и „БФКО“ будут вести отдельную работу», говорится в сообщении.

Стоит отметить, что когда стороны готовились ударить по рукам, разразился скандал. Агентство Reuters и русский Forbes оценили долги Михаила Гуцериева и его родственника Шишханова перед банковской системой РФ в почти 1 трлн российских рублей. Бизнесмен назвал такую информацию лживой и намерен восстановить справедливость через суд.

«Стороны с участием внешних консультантов банка „Траст“ подтвердили и доказали, что Михаил Гуцериев не имел никакого отношения к транзакциям Бинбанка, Рост Банка, МДМ-Банка и других санированных банков на общую сумму более 330 млрд рублей за период с 2012-го по 2017-й год, которые были предметом финансового расследования банка „Траст“. Следовательно, группа „Сафмар“ не имеет никакого отношения к долгам Бинбанка, Рост Банка и других санированных банков. (…) Соглашение с банком „Траст“ доказывает: ряд СМИ, опубликовавших ранее информацию о триллионных долгах группы „Сафмар“ и связывавших при этом группу с проблемами санированных банков, фактически распространяли откровенно грубую ложь для дискредитации деятельности группы среди делового сообщества», подчеркивается в сообщении группы «Сафмар».