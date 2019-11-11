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Гуцериев урегулировал претензии ряда банков. «Славкалий» не пострадал
12.11.2019 08:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российский миллиардер Михаил Гуцериев, имеющий ряд активов в Беларуси, урегулировал претензии санируемых банков в РФ. Его группа «Сафмар» договорилась о сделках на 135 млрд российских рублей (более 2 млрд долларов) с банком непрофильных активов «Трастом» и «Открытием». В периметр соглашения, вопреки информации российских СМИ, не вошла компания «Славкалий», которая строит в Беларуси горно-обогатительный комбинат.
Эта история началась в начале 2017 года, когда Центробанк России обеспокоился Бинбанком, основным акционером которого был племянник Гуцериева Микаил Шишханов. Гуцериев по согласованию с Банком России вошел в состав совета директоров Бинбанка, чтобы докапитализировать его и разработать новую стратегию его развития. Но через восемь месяцев ЦБ РФ изменил свои планы по Бинбанку и выбрал для него иной путь — финансового оздоровления Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Следом за Бинбанком ушел на оздоровление и санируемый им «Рост Банк», владел которым единолично Шишханов. Позже ЦБ РФ «зачистил» еще ряд крупных московских банков, у которых увидел «дыры» в балансах.
В итоге Банк России получил контроль в проблемных банках и выделил средства на их докапитализацию в надежде, что их предыдущие собственники компенсируют регулятору потери от санации. Непрофильные активы попавших под санацию частных банков, в том числе и те, что на баланс Бинбанка и «Рост Банка» заводил Микаил Шишханов, собрали на балансе банка «Траст».
Более того, когда банк «Траст» определился с пулом активов, которые он готов выставить на продажу, Гуцериев выразил желание приобрести те из них, которые связаны с текущим периметром принадлежащей ему группы «Сафмар». Так начало готовиться соглашение, о подписании которого на днях рассказали его участники: банки «Траст», «Открытие» и сама группа.
Соглашение об «урегулировании споров» с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева на сумму свыше 135 миллиардов российских рублей сроком рассчитано на срок до конца сентября 2024 года, говорится в
Известно, что «Сафмар» приобретет у группы банка «Траст» активы на сумму около 92 млрд рублей, реструктурирует активы, принадлежащие банку, на 41 млрд рублей и откажется от исковых требований к группам «Траст» и «БФКО» (группа «Открытие») на 31 млрд рублей.
Стороны официально не раскрывают, какие именно активы войдут в периметр сделки, в сообщении группы «Сафмар» отмечается, что она «купит акции ряда эффективно работающих компаний, <…> которые повысят ее капитализацию».
Денежные сделки на 35 млрд рублей должны завершиться до конца этого года, «трансформация активов — до конца первого квартала 2020 года», график остальных платежей согласован до конца третьего квартала 2024 года.
Гарантами по сделкам выступят группа «Сафмар».
Агентство
Источник, знакомый с условиями сделки, пояснил TUT.BY, что упоминание «Славкалия» могло быть вырвано из контекста: речь идет не о выкупе его акций, а о погашении кредита, по которому они были в залоге. «Нельзя приобрести то, что и так принадлежит тебе: после погашения кредитных обязательств группы „Сафмар“ перед банком пакет акций „Славкалия“ вновь будет отображаться на балансе структур Гуцериева, юридически документы будут приведены в соответствие с фактической ситуацией», — отмечает источник.
— Группа «Сафмар» никогда не продавала пакет акций «Славкалия». Эти 25% находятся в залоге у банка «Траст» по текущим кредитным обязательствам, которые всегда исполнялись и будут исполняться в срок. Для группы «Сафмар» «Славкалий» всегда был и остается стратегическим проектом, поэтому возможность продажи акций этого предприятия группой никогда не рассматривалась, — сказали
Из пресс-релиза банка «Траст» также следует, что урегулированы не все споры: «по сделкам, не вошедшим в соглашение об урегулировании, стороны полностью сохраняют все юридические права и обязанности в соответствии с теми нормами законодательства, которым они подчинены». Неурегулированными остались споры, связанные с бывшим владельцем Бинбанка и Рост Банка Микаилом Шишхановым: «Контролировавший Бинбанк, Рост Банк, МДМ-Банк и другие санированные банки Микаил Шишханов, а также ряд топ-менеджеров, руководивших данными банками, в соглашение об урегулировании не вошли. С ними „Траст“ и „БФКО“ будут вести отдельную работу», говорится в сообщении.
Стоит отметить, что когда стороны готовились ударить по рукам, разразился скандал. Агентство Reuters и русский Forbes
«Стороны с участием внешних консультантов банка „Траст“ подтвердили и доказали, что Михаил Гуцериев не имел никакого отношения к транзакциям Бинбанка, Рост Банка, МДМ-Банка и других санированных банков на общую сумму более 330 млрд рублей за период с 2012-го по 2017-й год, которые были предметом финансового расследования банка „Траст“. Следовательно, группа „Сафмар“ не имеет никакого отношения к долгам Бинбанка, Рост Банка и других санированных банков. (…) Соглашение с банком „Траст“ доказывает: ряд СМИ, опубликовавших ранее информацию о триллионных долгах группы „Сафмар“ и связывавших при этом группу с проблемами санированных банков, фактически распространяли откровенно грубую ложь для дискредитации деятельности группы среди делового сообщества», подчеркивается в
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Эта история началась в 2017 году, когда Центробанк России отправил на санацию «Бинбанк», основным акционером которого был племянник Гуцериев Микаил Шишханов.
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