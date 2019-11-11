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Бизнес Австрии прилично зарабатывает в Беларуси. Но по итогам визита Лукашенко может получить больше

12.11.2019 08:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко впервые с 2016 года направился с визитом в страну Евросоюза. Из-за многолетней изоляции теперь каждая подобная вылазка рассматривается под увеличительным стеклом. Нынешний официальный визит в Австрию не стал исключением. Но и ответ лежит на поверхности. Аполитичная Австрия является одним из крупных доноров белорусской экономики. Компаниям из этой страны принадлежат активы в лакомых сферах. Однако не все гладко идет в бизнесе.


Товарооборот Беларуси и Австрии является небольшим. По данным Белстата, в 2018 году он составил около 171,5 млн, из них белорусский экспорт — 28,4 млн, импорт — 143 млн. За первое полугодие 2019 года прирост товарооборота к аналогичному периоду прошлого года составляет 15%.

Беларусь экспортирует в Австрию в основном нефтепродукты, калийные удобрения и продукцию древообработки. Австрия в Беларусь — высокотехнологичное оборудование, фармацевтическую продукцию и аппаратуру связи.

Важной составляющей белорусско-австрийского взаимодействия является сфера услуг. За прошлый года ее объем составил 185 млн долларов. Причем белорусский экспорт вырос до 116,1 млн долларов. Около ¾ экспорта традиционно составляют транспортные услуги, говорится в сообщении посольства Беларуси в Австрии.

Австрия входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В 2018 году объем австрийских инвестиций составил 296,7 млн долларов, в т.ч. прямых — 75 млн долларов, прямых на чистой основе — 6,2 млн.

Но все это сухая статистика. Черт, как говорится, кроется в деталях. Поэтому рассмотрим ключевые проекты, которые позволили сформировать такую картину белорусско-австрийского миролюбия.

Телеком

Telekom Austria Group за 2007−2010 годы получила полный контроль над Velcom, первым оператора сотовой связи стандарта GSM в Беларуси. За 10 лет австрийская компания инвестировала в белорусскую экономику порядка 700 млн евро и является самым крупным западным инвестором в стране. Компания ежегодно реинвестирует более 50% получаемой прибыли, отмечается в сообщении A1, в которую в этом году был переименован «Велком».


Telekom Austria Group является европейским подразделением мексиканского телекоммуникационного холдинга América Móvil — им владеет один из богатейших людей планеты, миллиардер и медиамагнат Карлос Слим. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выручка белорусского провайдера телеком-, ИКТ- и контент-услуг за январь-сентябрь 2019 года составила 312,1 млн евро. А1 оценивает свою долю на белорусском рынке в 41,8%, абонентами мобильной связиявляются 4,877 млн человек.

Одной из тем, которую будут обсуждать президенты Беларуси и Австрии, станет работа А1, в частности, развертывание сети 5G. По словам первого вице-премьера Беларуси Александр Турчина, аналогичное предложение поступило в правительство от компании-конкурента. Поэтому в верхах думают, как поступить.

Несколько лет назад белорусские власти директивно поддержали оператора МТС, которым владеют вместе с одноименной российской компанией, и перевели на обслуживание практически весь госсектор.

Финансы

Австрийская группа Raiffeisen выкупила в 2003 году 50% акций «Приорбанка», одного из крупнейших белорусских банков, в 2008 году увеличив свою долю до 87,74%.


Председатель правления «Приорбанка» Сергей Костюченко (в центре) является почетным консулом Австрии в Беларуси. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

За 2018 год активы банка возросли на 23% — до 4 млрд рублей. Это седьмое место в банковской системе Беларуси. По размеру чистой прибыли за шесть месяцев текущего года «Приорбанк» с результатом 75,2 млн рублей занял второе место.

«Приорбанк» возник и развивался как банк, нацеленный на работу с крупными предприятиями белорусской промышленности. Теперь акцент в большей степени делается на малый и средний бизнес, который показывает лучшие финансовые результаты нежели госсектор.

Недавно Европейский банк реконструкции и развития согласился выкупить долю государства в «Приорбанке». 6% акций власти оценили в 17 млн евро. Но сделка пока не согласована.

Впрочем, белорусский бизнес Raiffeisen только «Приорбанком» и его лизинговой «дочкой» не ограничивается. Так, в в 2017 — 2018 гг. австрийская группа оказала содействие в размещении белорусских еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда долларов.

Кроме того, ряд белорусских компаний рассматривают Австрию как опорный центр для торговли с третьими странами и проведении соответствующих финансовых операций.

Деревообработка

Австрийский Kronospan Holding, основным владельцем которого является Петер Кайндль и его семья, присутствует на рынке Беларуси с 2011 года. Тогда на выкупленных у Сморгонского агрегатного завода землях австрийский инвестор запустил производство необработанных и ламинированных ДСП, МДФ и напольных покрытий.

С 2013 года Kronospan пустил корни также в СЭЗ «Могилев», наладив производство ориентированно-стружечных плит. Кроме того, инвестор наладил выпуск карбамидоформальдегидных смол.


Фото с сайта greenbelarus.info

На действующие объекты Kronospan приходится почти 20% от общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% экспорта, говорилось в сообщении пресс-службы правительства 2017 году.

С 2012 по 2016 год Kronospan инвестировал в белорусские проекты более 870 млн долларов. Частично (на сумму 240 млн евро) в них принимает участие Европейский банк реконструкции и развития. Летом ЕБРР рассматривал возможность выделить «дочкам» Kronospan в Беларуси 200 млн евро на развитие и рефинансирование долга.

Платные дороги

С августа 2013 года на некоторых белорусских дорогах действует система сбора платы за проезд BelToll. Ее разработчик и оператор — австрийская Kapsch TrafficCom.

В 2012 году власти Беларуси подписали инвестдоговор с этой австрийской компанией на создание электронной системы сбора платы за проезд, работающей на основе специализированной радиосвязи на коротких расстояниях.

В 2018 году австрийская компания получила гарантию правительства Беларуси в выплате расходов за расширении сети BelToll.

C 1 декабря 2019 года сеть платных дорог будет увеличена еще на 62 км и достигнет 1787 км.
 
Всего планируется взимать плату на дорогах общей протяженностью 2743 км.
 
Австрийская компания будет обслудживать систему и отбивать вложения в течение 20 лет. Kapsch оценивала инвестиции в реализацию проекта 267 млн евро.
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 47
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Аполитичная Австрия является одним из крупных доноров в белорусскую экономику. Компаниям из этой страны принадлежат активы в лакомых сферах
 
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