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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минсельхозпроде заверили, что проблем с гречкой в стране не будет Проблем с гречкой в Беларуси не будет, заверили в Минсельхозпроде. Из своего урожая аграрии произведут не менее 10 тысяч тонн крупы. Также есть остатки с прошлого...

Проблем с гречкой в Беларуси не будет, заверили в Минсельхозпроде. Из своего урожая аграрии произведут не менее 10 тысяч тонн крупы. Также есть остатки с прошлого года, поэтому неурожай у соседей, россиян, на внутреннем рынке нашей страны не скажется. И если в будущем будет потребность, количество посевных площадей скорректируют. В ведомстве подводят первые итоги урожайного года. Более чем на 4 % вырос экспорт наших продуктов и расширилась география поставок до 94 стран. Еще 11 рынков в разработке.