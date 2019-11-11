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В Минсельхозпроде заверили, что проблем с гречкой в стране не будет

12.11.2019 07:14 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Проблем с гречкой в Беларуси не будет, заверили в Минсельхозпроде. Из своего урожая аграрии произведут не менее 10 тысяч тонн крупы. Также есть остатки с прошлого года, поэтому неурожай у соседей, россиян, на внутреннем рынке нашей страны не скажется. И если в будущем будет потребность, количество посевных площадей скорректируют. В ведомстве подводят первые итоги урожайного года. Более чем на 4 % вырос экспорт наших продуктов и расширилась география поставок до 94 стран. Еще 11 рынков в разработке.
 
 
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Проблем с гречкой в Беларуси не будет, заверили в Минсельхозпроде. Из своего урожая аграрии произведут не менее 10 тысяч тонн крупы. Также есть остатки с прошлого...
 
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