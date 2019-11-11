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Лукашенко пользуется популярностью среди наименее обеспеченных украинцев, скучающих по СССР

12.11.2019 10:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% — отрицательно. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг»*.


К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно — 17%. К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно — 17%, не знают такого — 15%, затруднились с оценкой — 29%. К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно — 6%, не знают его — 30%, затруднились оценить — 30%. К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно — 11%, не знают его — 27%, затруднились — 30%. К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно — 42%, затруднились с оценкой — 25%.

К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно — 9%, 18% — не знают такого политика, 27% — затруднились с ответом. К президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно — 20%, не знают его — 22%, затруднились оценить — 30%.

Предсказуем хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% — отрицательно, только 15% — положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

В региональном разрезе тоже есть некоторые различия: на юге и востоке страны несколько лучше относятся к Александру Лукашенко, Реджепу Эрдогану, и особенно Владимиру Путину. На Западе — к Анджею Дуде, Джастину Трюдо, Дональду Трампу.

Также Лукашенко лидирует среди старшего поколения и наименее обеспеченных слоев населения. Его и Владимира Путина поддерживают те, кто жалеет о распаде Советского Союза, а в разрезе сторонников различных политических сил президенты Беларуси, России и Турции являются явными фаворитами среди симпатиков партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

Макрон, Джонсон и Трамп имеют больше своих сторонников среди представителей младших возрастов и состоятельных украинцев.

*Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. Сроки проведения исследования: 29 октября — 4 ноября 2019.

 
 
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Среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно.
 
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