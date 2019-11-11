Госкомитет по имуществу Беларуси снизил размер первого платежа при приватизации госимущества

Источник материала: Вороновская газета





Госкомитет по имуществу (ГКИ) Беларуси снизил с 30% до 20% размер первого платежа при приобретении государственного имущества.

Как сообщила пресс-служба ГКИ, такое решение закреплено постановлением ведомства №14, которое вступает в силу 15 ноября 2019 года. Решение принято с целью уменьшения финансовой нагрузки на субъектов хозяйствовани я и повышения инвестиционной привлекательности выставляемого на продажу госимущества.

Кроме того, документом скорректирован индексация ежемесячных платежей исходя из опубликованных индексов цен производителей промпродукции. В случае последующей корректировки индексов перерасчет ежемесячного платежа производиться не будет. Ранее размер платежа изменялся в связи с корректировкой индекса роста цен.

Для упрощения расчета ежемесячных платежей принятым постановлением предусмотрено дополнительное размещение на сайте ГКИ опубликованных индексов цен, которые будут предоставляться Белстатом.

«Принятие постановления позволит усовершенствовать порядок предоставления рассрочки оплаты стоимости государственного имущества, а также будет способствовать повышению заинтересованности потенциальных инвесторов в приобретении государственного имущества», — подчеркивают в ГКИ.

interfax.by