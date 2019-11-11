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"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"

12.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Есть у людей хорошая традиция – париться в бане. Но иногда приходиться вместо этого "париться" со стройкой. В нашу редакцию обратились несколько человек, которые не могут добиться окончания строительства своих бань от одной и той же фирмы - «Альбериум строй». Мы выслушали людей, а также узнали, что об этой ситуации говорит директор фирмы.

"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"

Наталья, Слуцк: "Вместо второго этажа – чердак"

- Я эту компанию нашла в интернете. У них на тот момент было много рекламы на разных сайтах, поэтому и пострадавших, заключивших договор весной 2019-го так много. Мы выбрали баню размерами 6.2х4.5 метров, с надстройкой второго этажа. Нам показали эскизный чертеж нашей бани, это был просто листик с нарисованным квадратом, меня это немного смутило, но старалась не обращать на это внимание. В остальном нас все устраивало и 23 апреля мы подписали договор.

"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"

У нас не было полной суммы для оплаты, а она составляла 29.340 рублей, поэтому мы решили воспользоваться кредитом в Беларусбанке. То есть по выплатам получалось так: мы оформили кредит в банке 30 апреля на сумму в 19.340 рублей, которые сразу банк перевел на счет компании, еще 5.000 мы должны были заплатить при доставке материала на наш участок, и 5.000 при подписании акта приемки бани.

"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"

Почему идет именно такое деление суммы, а не 50% - задатка, а потом равными частями при следующих этапах, как у многих других фирм, мы не задумывались. По договору «Альбериум строй» должен был завезти материал на наш участок к 20-му июля, но этого не произошло. Я долго пыталась связаться с директором этой фирмы, вела переписку, и у него всегда были какие-то отговорки.

"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"

В итоге часть материала завезли в конце августа. Приехали и три рабочих, которые начали возведение бани. Но то, что они строили никак не совпадало с тем проектом, который мы заказывали. Второй этаж пропал, толщина бруса упала со 100 миллиметров до 85-ти, частично материал и вовсе был непригоден для строительства – гнилой. Но строители продолжали возводить баню по своему новому проекту из того, что было. На дворе уже стоял сентябрь, хотя баню нам обещали сдать еще 15-го августа. Работы велись с перебоями по несколько часов в день, так как «Альбериум строй» перестал подвозить материал. В конце сентября стройка и вовсе стала.

"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"

Я написала заявление в милицию, но мне посоветовали обращаться в экономический суд для возврата денег. А потом выяснилось, что таких как я, не дождавшихся своей бани, очень много. Сейчас только наш чат насчитывает более 30 человек. Мы организовались и начали писать заявления во Фрунзенское РУВД Минска, по району регистрации «Альбериум строй». Ну а пока я плачу кредит за баню, которой нет.

"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"

Александр, Гомель: "Плачу деньги за воздух"

- Баню для себя покупал не я, а мой отец. Он пенсионер и поэтому, когда возникли проблемы с «Альбериум строй», я решил за него вступиться и сейчас представляю его интересы. Весной мой отец решил построить на участке баню. Для этого обратился в «Альбериум строй». Они предложили хороший вариант, который понравился отцу – баня размерами 2.3х7 метров.

"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"

Нам, детям, отец ничего не сказал, мы уже узнали постфактум. Когда отец дозвонился в эту фирму, ему сказали, что он попал на какую-то акцию и ему гарантирована большая скидка, если заключит договор до конца марта. Но с оформлением кредита для первоначального взноса он не успевал подписать договор в марте, на что ему ответили: «это не важно, главное, что вы дозвонились в марте и скидка вам все равно гарантирована». Мать заподозрила неладное, когда компания так с легкостью предоставила такую скидку.

Отец на радостях рассказал об этой фирме своим друзьям, на что «Альбериум строй» пообещала дополнительную скидку «за рекомендации». В итоге покупка бани обошлось в 6.680 рублей. Первый платеж составил 2.720, то есть максимальную сумму, которую отец мог взять в банке по своей платежеспособности. Остальные 3.960 оформил в рассрочку на 18 месяцев после подписания акта выполненных работ.

"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"

Баню по договору обещали доставить и установить к 10-му июля. Однако ничего этого не произошло. Руководство перестало отвечать на звонки. Мы пытались связаться в течении месяца, потом опустили руки и обратились в милицию.

Вот так сейчас выглядит наша баня. Все работы на участке выполнил сам отец. Рабочие даже не приезжали.

"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"

«Не рассчитали свои силы, но в ликвидацию уходить не собираемся»

Компания «Пестово-бани», она же юридически «Альбериум строй», относительно молодая. Фирма решила развивать свой бизнес не в сфере перепродажи готовых бань, а выстроить полный цикл изготовления. Производство бруса в Минске, пилорама в Гомельской области, лес закупается на бирже.

На сайте компании есть масса отзывов от благодарных покупателей бань. А вот на популярном сайте отзывов на те или иные компании ситуация обратная – много людей обвиняют «Альбериум строй» в мошенничестве.

"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
Скриншот: pestovo-bani.by
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
Скриншот: pestovo-bani.by
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
Скриншот: otzyvy.by
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
Скриншот: otzyvy.by
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
Скриншот: otzyvy.by
"Я плачу кредит за баню, которой нет". Несколько десятков человек заказали стройку у компании, которая "не рассчитала свои силы"
Скриншот: otzyvy.by

Дозвонится по телефонам, которые указаны на сайте компании очень трудно. В ответ либо длинные, либо короткие гудки. Но нам удалось связаться с директором «Альбериум строй» Вячеславом Калиной, и он пояснил, с чем связано негодование клиентов.

- Да, действительно у нас сейчас есть определенное количество невыполненных или просроченных договоров. Это касается мобильных бань, которые мы собираем на производстве и доставляем заказчику на участок. И проблема это возникла из-за того, что мы не рассчитали свои силы, взяли много заказов и не справились с ними. Не учли то, что может быть дефицит материалов. Я понимаю недовольство заказчиков, но со всеми мы стараемся договориться: кому-то возвращаем деньги, кому-то переносим сроки и предоставляем какие-то бонусы в качестве извинений. Просто есть такие люди, которые наживаются на этой ситуации. То есть да, мы не выполнили договор, но пытаемся как-то договориться и сместить сроки (заключаем дополнительные соглашения) либо возместить потраченную сумму, а есть категория, которая выдвигает иски, превышающие стоимость самой бани в 2-3 раза. С такими мы на контакт сразу не идем и предлагаем все выяснять через суд, - делится Вячеслав Калина.

По словам директора общее количество неисполненных в сроки договоров примерно равно 60. Из них с сорока заказчиками удалось договориться либо на возвращение средств, либо на перенос сроков.

- У нас есть план, как выбраться из этой ситуации. И мы его придерживаемся. Новые заказы мы пока не принимаем, а если и принимаем, то со сроком не раньше апреля-мая месяца следующего года. До этого срока планируем разобраться со всеми долгами. Из-за этой ситуации у нас просело производство немного. Если раньше мы делали по 9 бань в неделю, то сейчас только 2. Но в ликвидацию уходить мы точно не будем. Это компания очень дорога мне и всем нашим сотрудникам. Если бы мы хотели – то давно бы это сделали. Нам многие и советовали так поступить. Но это не тот выход, который нам подходит. Сами виноваты, сами будем выкарабкиваться, - добавил директор «Альбериум строй».

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что заявления в милицию в отношении «Альбериум строй» действительно поступали.

- Заявления во Фрунзенское РУВД Минска были. Сейчас проводится проверка, по результатам которой действиям компании будет дана правовая оценка, - рассказала Наталья Ганусевич. 

Фото: предоставлены героями статьи

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Есть у людей хорошая традиция – париться в бане. Но иногда приходиться вместо этого "париться" со стройкой. В нашу редакцию обратились несколько человек, которые не...
 
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