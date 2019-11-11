«Ни один студент мне деньги не перечислил». Проректора БарГУ обвиняют в сборе денег со студентов на выборы

Источник материала: Tut.by

В телеграмм-канале «Отчислено» появилась информация от студентов Барановичского государственного университета о том, что проректор университета Павел Попко, выдвигающийся в депутаты, в принудительном порядке собирает из учащихся деньги для своего избирательного фонда. Но сам Попко утверждает, что на его счету нет ни одного «студенческого» рубля.



Павел Попко во время сбора подписей. Фото: «Белая Русь»

Проректор по воспитательной работе Барановичского государственного университета Павел Попко баллотируется в депутаты по Барановичскому-Восточному округу № 6. Павел Попко — самый молодой кандидат в округе. Он беспартийный, состоит в «Белой Руси», выдвигался путем сбора подписей и от трудового коллектива.

Из переписки студентов в телеграм-канале «Отчислено» следует, что с каждого актива студентов собирали по 10 рублей.



Фото: скриншот из телеграм-канала «Отчислено»



Фото: скриншот из телеграм-канала «Отчислено»

Согласно информации окружной комиссии, за месяц агитации на счет Павла Попко поступила 1 481,25 рублей, из них с 8 октября по 5 ноября уже потрачено 1405 рублей.

TUT.BY дозвонился до Павла Попко, чтобы узнать, действительно ли он принуждает студентов скидываться на его избирательный фонд.

— Ни один студент мне деньги не перечислил, — рассказал Попко.

— А вы об этом их просили?

— Я на работе не появлялся с 14 октября, как я мог попросить студентов?

— Для этого не обязательно находиться на работе.

— Не шутите такими вещами. Я еще раз говорю, что я к студентам и к старостам не обращался. Но, с другой стороны, даже если подумать теоретически, все счета [кандидатов] публикуются, и даже если студенты, активисты решили зачислить что-то на счет, то это их, студенческое решение. Мы сегодня развиваем самоуправление и они сами могут принимать решения. И не должен «[Белорусский] партизан», TUT.BY ставить это решение под сомнение и говорить, что их принуждают.

— То есть студенты приняли решение вас поддержать? Вы знаете об этом?

— Нет, такого решения не было. Ни один студент мне деньги не перечислил, если бы такое решение было, тогда были бы деньги. В сумме, которую вы видите на моем счету — 1400 рублей — ни одного рубля студенческого нет. Это личные средства, средства от общественного объединения («Белой Руси», — Прим.TUT.BY) и от моих трех старых знакомых, которые меня поддержали, — заверил Павел Попко.