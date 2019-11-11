«Чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим». Макей завел Instagram

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Беларуси Владимир Макей завел страничку в Instagram. В подписи к первой фотографии, опубликованной 8 ноября, Макей написал, что завел страничку, «чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим».

Напомним, за последние три недели глава МИД Беларуси два раза попадал «под обстрел» пользователей соцсетей и комментаторов форумов.

Первый раз, когда в конце октября супруга главы МИД актриса и певица Вера Полякова отпраздновала свой день рождения большим концертом в малом зале КЗ «Минск». Поздравить ее с праздником пришли сотни гостей, Минск, чтобы поздравить с днем рождения жену Макея">в том числе «король российской поп-сцены» Филипп Киркоров. После этого социальные сети и комментаторы на форумах разразились критикой в сторону семьи Макея, мол, министр воспользовался своим положением и «выписал» Киркорова на концерт супруги.

Вера Полякова объяснила тогда, что ее муж дружит с Киркоровым более 20 лет. А сам министр написал большой пост и выложил его на официальной странице МИД в Facebook.

«Для всех троллей, конспирологов и изобретателей сплетен сообщаю: меня с Филиппом связывает давняя дружба, еще с начала 2000-х годов. Дети наши познакомились в этом году и состоят в постоянной переписке. Желание побывать на творческом вечере супруги высказал сам Филипп, за что я ему бесконечно благодарен. Пребывание в Минске оплачивал сам Филипп. И если вы думаете, что он все измеряет деньгами, то вы глубоко ошибаетесь», — написал Владимир Макей.

Кстати, тогда комментаторы снова остались недовольны: в соцсетях возмущались, что министр использовал официальный аккаунт МИД в личных целях.

Вторая неприятная ситуация произошла 7 ноября, когда в Минск на открытие бургерной приезжал российский рэпер Тимати, который раздавал бесплатные бургеры всем пришедшим. На мероприятии был замечен и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Комментаторы снова обрушились с критикой на главу МИД: писали, что глава МИД пришел за бесплатной едой. Супруга министра Вера Полякова рассказала, что вместе с мужем они пришли на мероприятие ради сына Артема, который большой фанат Тимати и знает все его песни наизусть.

— Мы вообще не имеем права никуда выйти? — задавалась вопросом Вера. — В последнее время наша семья как под обстрелом. Хотя непонятно, что плохого конкретно я сделала, чем заслужила такое к себе отношение. Меня бесконечно поливают грязью, какие-то люди преследуют в Facebook и Instagram. Единственное, что я могла «натворить» в этой жизни, — это влюбиться в человека, связанного с политикой.