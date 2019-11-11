ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим». Макей завел Instagram

12.11.2019 12:44 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Беларуси Владимир Макей завел страничку в Instagram. В подписи к первой фотографии, опубликованной 8 ноября, Макей написал, что завел страничку, «чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим».

Напомним, за последние три недели глава МИД Беларуси два раза попадал «под обстрел» пользователей соцсетей и комментаторов форумов.

Первый раз, когда в конце октября супруга главы МИД актриса и певица Вера Полякова отпраздновала свой день рождения большим концертом в малом зале КЗ «Минск». Поздравить ее с праздником пришли сотни гостей, Минск, чтобы поздравить с днем рождения жену Макея">в том числе «король российской поп-сцены» Филипп Киркоров. После этого социальные сети и комментаторы на форумах разразились критикой в сторону семьи Макея, мол, министр воспользовался своим положением и «выписал» Киркорова на концерт супруги.

Вера Полякова объяснила тогда, что ее муж дружит с Киркоровым более 20 лет. А сам министр написал большой пост и выложил его на официальной странице МИД в Facebook.

«Для всех троллей, конспирологов и изобретателей сплетен сообщаю: меня с Филиппом связывает давняя дружба, еще с начала 2000-х годов. Дети наши познакомились в этом году и состоят в постоянной переписке. Желание побывать на творческом вечере супруги высказал сам Филипп, за что я ему бесконечно благодарен. Пребывание в Минске оплачивал сам Филипп. И если вы думаете, что он все измеряет деньгами, то вы глубоко ошибаетесь», — написал Владимир Макей.

Кстати, тогда комментаторы снова остались недовольны: в соцсетях возмущались, что министр использовал официальный аккаунт МИД в личных целях.

Вторая неприятная ситуация произошла 7 ноября, когда в Минск на открытие бургерной приезжал российский рэпер Тимати, который раздавал бесплатные бургеры всем пришедшим. На мероприятии был замечен и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Комментаторы снова обрушились с критикой на главу МИД: писали, что глава МИД пришел за бесплатной едой. Супруга министра Вера Полякова рассказала, что вместе с мужем они пришли на мероприятие ради сына Артема, который большой фанат Тимати и знает все его песни наизусть.

— Мы вообще не имеем права никуда выйти? — задавалась вопросом Вера. — В последнее время наша семья как под обстрелом. Хотя непонятно, что плохого конкретно я сделала, чем заслужила такое к себе отношение. Меня бесконечно поливают грязью, какие-то люди преследуют в Facebook и Instagram. Единственное, что я могла «натворить» в этой жизни, — это влюбиться в человека, связанного с политикой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние три недели глава МИД Беларуси два раза попадал «под обстрел» пользователей соцсетей и комментаторов форумов. Один раз он им ответил через официальную...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Ни один студент мне деньги не перечислил». Проректора БарГУ обвиняют в сборе денег со студентов на выборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика