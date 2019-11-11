Источник материала: Tut.by

Беларусь и Россия могут отказаться от ежегодного согласования балансов поставок молока и мяса. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько на форуме «Продэкспо» в Минске.

По его словам, в ближайшее время состоится встреча премьер-министров двух стран.

— Обсуждается, насколько необходимы такие балансы. У нас готовится дорожная карта, обсуждается принцип «две страны — один рынок». Поэтому готовимся к такому механизму прозрачности поставок, — сказал министр.

Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято, но такая возможность существует.

— Если мы согласовываем нашу единую аграрную политику, то встает вопрос необходимости таких балансов, — добавил Хотько.

Минск и Москва ежегодно подписывают балансы по поставкам мяса и молока. На основе этих документов Беларусь получает каждый год квоты на поставки своей продукции на российский рынок.

Ранее появилась информация, что Беларусь и Россия до сих пор не согласовали дорожную карту по углублению интеграции в сфере АПК. Хотько не назвал конкретные несогласованные пункты, лишь отметил, что «идет стыковка всех нормативных документов, в чем мы схожи, а где отличаемся, например, в вопросах поддержки сельского хозяйства». «Рабочие проблемы есть, и мы их решаем», — заключил министр.