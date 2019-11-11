Инфляция в Беларуси в январе-октябре составила 3,9%, в октябре продтовары подорожали на 1%

Источник материала: Единство

Годовая инфляция в октябре (по сравнению с октябрем 2018 года) составила 5,3%, не изменившись по сравнению с сентябрем против 5,7% в августе, 6% в июле и 5,7% в июне.

Цены на продовольственные товары за январь-октябрь выросли на 3,2% (в октябре рост на 1% после увеличения цен на 0,1% в сентябре), непродовольственные – на 3,5% (в октябре рост на 0,3%). Стоимость платных услуг увеличилась на 5,8% (в октябре на 0,1%).

По целевому прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Беларуси планируется на уровне не выше 5%. В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.

Как сообщалось, Нацбанк Беларуси ожидал временное ускорение инфляции в октябре, но подтверждал свой целевой прогноз на уровне близком к 5% по итогам года.