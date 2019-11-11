﻿ Кто не успел — тот купит дешевле. На аукцион по продаже элитных квартир в Минске снова никто не пришел. 21.by
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Кто не успел — тот купит дешевле. На аукцион по продаже элитных квартир в Минске снова никто не пришел

12.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в Минском городском центре недвижимости состоялся повторный аукцион по продаже квартир по ул. Беломорская и ул. Друйская. Всего на торги были выставлены 6 объектов, и, несмотря на отличное расположение, заявок на них так и не поступило. По словам сотрудников МГЦН, сейчас идет переоценка этой недвижимости.

Кто не успел — тот купит дешевле. На аукцион по продаже элитных квартир в Минске снова никто не пришел
Дом по ул. Беломорской. Скриншот с Яндекс.Карта

На повторные торги были выставлены 5 квартир в доме по ул. Беломорская, 21 (3 трехкомнатных и 2 четырехкомнатных квартиры) и одна трехкомнатная квартира в доме по ул. Друйская, 61. Общая площадь квартир — от 92 до 122 кв.м, стартовая стоимость самой дешевой из них — 310,6 тысяч рублей. 

Сведения о предмете аукциона (продаваемом имуществе)

№ предмета аукциона

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена,

бел. руб.

Размер задатка, бел. руб.

Продавец имущества - УП «ЖРЭО Советского района г. Минска»

1

«квартира 7» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 21-7 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 94,8 кв. м, общая площадь по СНБ – 103,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155948)

319 000,44

31 900,00

2

«квартира 9» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 21-9 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 92,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 97,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155950)

310 980,41

31 000,00

3

«квартира 16» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 21-16 (4-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 92,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 97,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155957)

310 620,26

31 000,00

4

«квартира 13» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 21-13 (3-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 121,8 кв. м, общая площадь по СНБ – 137,6 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155954)

401 355,26

40 000,00

5

«квартира 20» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 21-20 (4-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 122,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 137,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155961)

402 646,30

40 000,00

6

«квартира 2» по адресу: г.Минск, ул. Друйская, 61-2 (1-ый и цокольный этажи, трехкомнатная, общая площадь – 121,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 126,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-708175121)

366 358,20

36 600,00

Дом по ул. Беломорская расположен в центре Минска, недалеко от ст.м. «Академия наук». Апартаменты по ул. Друйской — в Цнянке, неподалеку от р. Цна в ЖК «Вива Рива».

Кто не успел — тот купит дешевле. На аукцион по продаже элитных квартир в Минске снова никто не пришел
Дом по ул. Друйской. Скриншот с Яндекс.Карта

Это уже третий неудачный аукцион по этим объектам. Но, по словам сотрудников МГЦН, сейчас проводится переоценка этих квартир с последующим снижением стоимости. Именно тогда ожидается и повышение интереса со стороны покупателей.

Мы продолжим следить за судьбой этих апартаментов.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сегодня в Минском городском центре недвижимости состоялся повторный аукцион по продаже квартир по ул. Беломорская и ул. Друйская. Всего на торги были выставлены 6...
 
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