|
На торгах 12 ноября рубль обошелся минимальными колебаниями
12.11.2019 14:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 12 ноября прошли очередные торги валютами.
Доллар снизился на BYN 0,0001 — до 2,0494 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0007 — до 2,2609 рубля.
Российский рубль вырос на BYN 0,0023 — до 3,2096 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Белорусской валютно-фондовой бирже 12 ноября прошли очередные торги валютами. Доллар снизился на BYN 0,0001 - до 2,0494 рубля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)