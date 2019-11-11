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На торгах 12 ноября рубль обошелся минимальными колебаниями

12.11.2019 14:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 12 ноября прошли очередные торги валютами.

Доллар снизился на BYN 0,0001 — до 2,0494 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,0007 — до 2,2609 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,0023 — до 3,2096 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 12 ноября прошли очередные торги валютами. Доллар снизился на BYN 0,0001 - до 2,0494 рубля.
 
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