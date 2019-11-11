«Вечерний Минск» не опубликовал программу лидера ОГП, до этого не выпустили в эфир его тв-обращение

Источник материала: Tut.by

Государственная газета «Вечерний Минск» не напечатала программу кандидата от ОГП Николая Козлова, в которой он выступил против «фальсификации выборов, узурпации власти и коррупции». Об этом сообщает пресс-служба ОГП .



Фото: ОГП

Согласно Избирательному кодексу, кандидаты в депутаты со времени их регистрации на равных правах пользуются государственными средствами массовой информации. Кандидатам в депутаты бесплатно предоставляется эфирное время для

выступлений по государственному телевидению и радио, проведения

теледебатов. Кандидаты в депутаты могут бесплатно опубликовать свои предвыборные

программы в государственных средствах массовой информации.

Ранее в эфир не выпустили телевыступление Николая Козлова на государственном телеканале. Во время заседания Наблюдательного совета при ЦИК, где рассматривались жалобы кандидатов, выступления которых не пустили в эфир, глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец заявил, что государственные медиа предоставляют кандидатам в депутаты лишь площадку и время и не могут вмешиваться в содержательную часть выступления кандидата в эфире телеканала. Поэтому снять выступления кандидата могут только в исключительных случаях. Но комиссия, возглавляемая замминистра информации Павлом Легким, не согласилась и отклонила жалобы кандидатов.

В программе, которую Козлов хотел опубликовать в «Вечернем Минске», он рассказал, что он — подполковник запаса, служил в уголовном розыске Центрального района Минска. В 2008 году Козлов «поймал председателя участковой комиссии и его заместителя за вбрасыванием бюллетеней в ящик для голосования».

«Зафиксировал это и потребовал от своего начальства наказать преступников. Когда меры не были приняты, в знак протеста я ушел с должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам в звании подполковника», — написал Козлов. Кандидат выступил к за сменяемость власти и честные выборы, проведение системных реформ и европейский путь развития страны.