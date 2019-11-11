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Чем живут сейчас Пинск и Пинский район и какие планы строят на будущее
12.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Рассказать об успехах и проблемах города вызывается начальник управления экономики горисполкома Иван Богданович:
Дела у гиганта, в принципе, идут неплохо: предприятие работает с прибылью, плюсует в объемах производства. Да, признается собеседник, хотелось бы более впечатляющих результатов, но таковы реалии сегодняшнего дня. Из последних новостей: город безвозмездно передал «Пинскдреву» территорию, которая когда-то принадлежала «Кузлитмашу». Там будет построен новый логистический центр.
«Кузлитмаш» и сегодня входит в пятерку самых крупных промпредприятий города, но такого масштаба, как в советские годы, конечно, уже нет. Здесь прошла масштабная оптимизация, осталось много неиспользуемых территорий и зданий, которые город сейчас передает другим предприятиям. Таким, например, как завод по переработке шин «Экопродшина». Сегодня здесь один цех полностью реконструирован и запустится в ближайшее время, к работе готовы склады и мастерские, на следующий год намечена реконструкция еще одного здания. «Экопродшина» планирует не только дробить шины в крошку, но и производить готовую продукцию, например резиновую плитку.
Директор завода Владимир Голышак отмечает:
Иван Богданович продолжает:
ППТО «Полесье» до сих пор один из самых узнаваемых брендов Пинска. Дела на «Полесье» идут не совсем гладко: долговая нагрузка, немаленькие складские запасы, есть и другие сложности. Но ставить крест на одном из крупнейших предприятий города не намерены. Подробнее о сделанном рассказывает заместитель генерального директора по производству Андрей Томашук:
Бесшовные пальто и платья, спортивные костюмы и джемперы, шапки и варежки не залеживаются на складе. Их покупают не только в Беларуси, 40 процентов продукции уходит на экспорт — в основном в страны СНГ, но есть и европейские заказчики. Например, компании из Германии оценили белорусские бесшовные спортивные костюмы, а в нагрузку заказали еще платья, шапки и шарфы. Третий проект вспомогательный: на предприятии начали делать картонные конусы для пряжи. Раньше их закупали в Турции. В Беларуси такой нишевый продукт больше не выпускается, поэтому пинчане поставляют свои конусы всем коллегам, еще и продают в Россию. В этот проект вложили полмиллиона рублей.
Пока не выполняется задача по привлечению прямых иностранных инвестиций. Но, по словам главы района, есть проект, который поможет исправить ситуацию. Польский инвестор намерен запустить здесь производство по выращиванию грибов. Проект уже в стадии реализации, по предварительным данным, на этом предприятии будет создано около 100 новых рабочих мест. Председатель райисполкома отмечает, что одной из точек роста для района должно стать развитие малого и среднего бизнеса. И вдвойне приятно, что стало активнее развиваться фермерство:
Есть среди пинских фермеров и долгожители — такие, как Валерий Кохнович и его «ВСК Сад». Он начал выращивать яблоки еще в 2003 году и до сих пор не остыл к этому делу. У фермера 42 гектара земли, сад разбит на 35 гектарах, остальное — хранилища, хозпостройки, дороги. Ни один гектар не пропадает зря. Сейчас Валерий Станиславович строит новое современное хранилище. Фермер рассчитывает, что стройка обойдется ему в 600 000 рублей, средства будет вкладывать свои. Сегодня яблоки из этого сада продаются не только в Беларуси, но и в России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга, доезжают они до Барнаула и Челябинска). Недавно продукцией заинтересовались покупатели из Саудовской Аравии.
В Пинском районе есть предприятие, которое знают не только по всей стране, но и за рубежом, — «Полесские журавины». Предприятие с историей, которое органично вписывается в общую сельскохозяйственную направленность региона. Директор предприятия Василий Лягуский отмечает, что теплые зимы последних лет не идут на пользу клюкве, ягоды все меньше, а затраты на ее производство растут. Приходится диверсифицировать производство. Теперь здесь набирает обороты другая культура — голубика. Но и это еще не все: в последние годы на этой территории появились облепиха, калина и даже 4 гектара экзотической цидонии — японской айвы.
Иван РЕБКОВЕЦ, председатель Пинского горисполкома:
— В феврале этого года был утвержден комплексный план ускоренного развития Пинска на 2019-2020 годы, в котором больше 10 разделов. И каждому направлению уделено немалое внимание, выбраны самые важные мероприятия и в частном, и в государственном секторе.
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