Чем живут сейчас Пинск и Пинский район и какие планы строят на будущее

Источник материала: Полесская правда



Орша, Барановичи, Новополоцк, Мозырь, Лида, Борисов и другие. В конце минувшего года Президент поручил Правительству ускоренно развивать 11 городов с численностью населения 80 000 человек и более. Газета «Рэспубліка» продолжает спецпроект, посвященный этим регионам, и смотрит, как выполняются поручения по поиску драйверов роста экономики в каждом из них. Следующая точка на карте — Пинск. Корреспондент «Рэспублікі» Светлана Михович побывала в столице Полесья, чтобы своими глазами увидеть, чем живет и какие планы строит сейчас этот регион.

Рассказать об успехах и проблемах города вызывается начальник управления экономики горисполкома Иван Богданович:

— Город у нас промышленный, здесь более 90 предприятий, и 27 из них крупные, государственной формы собственности. В основе нашей промышленности, конечно, деревообрабатывающая отрасль — «Пинскдрев», который дает практически 40 процентов всех объемов производства города. Чтобы лучше понять масштаб этого предприятия, вот несколько цифр: в Пинске сейчас живет 134 000 человек, 53 000 из которых заняты в экономике. Если сузить данные до промышленного сектора, то в нем трудится 14 000 пинчан, и 6000 из них — на «Пинскдреве». Такая вот математика. Это действительно градообразующее предприятие.

Дела у гиганта, в принципе, идут неплохо: предприятие работает с прибылью, плюсует в объемах производства. Да, признается собеседник, хотелось бы более впечатляющих результатов, но таковы реалии сегодняшнего дня. Из последних новостей: город безвозмездно передал «Пинскдреву» территорию, которая когда-то принадлежала «Кузлитмашу». Там будет построен новый логистический центр.

«Кузлитмаш» и сегодня входит в пятерку самых крупных промпредприятий города, но такого масштаба, как в советские годы, конечно, уже нет. Здесь прошла масштабная оптимизация, осталось много неиспользуемых территорий и зданий, которые город сейчас передает другим предприятиям. Таким, например, как завод по переработке шин «Экопродшина». Сегодня здесь один цех полностью реконструирован и запустится в ближайшее время, к работе готовы склады и мастерские, на следующий год намечена реконструкция еще одного здания. «Экопродшина» планирует не только дробить шины в крошку, но и производить готовую продукцию, например резиновую плитку.

Директор завода Владимир Голышак отмечает:

— В ноябре мы уже начнем продавать крошку. По предварительным подсчетам, в течение 3 лет мы станем финансово устойчивыми и независимыми. Сегодня на заводе работает 25 человек, но есть планы по расширению штата. Думаю, к концу следующего года у нас будет минимум 50 человек.

Иван Богданович продолжает:

— Второе предприятие города по численности работников — это «Полесье», там сегодня работает 1,4 тысячи человек. Долю в общих объемах промпроизводства оно занимает только 7 процентов. Дальше идут «Кузлитмаш» и «АМКОДОР», вместе они производят около 10-15 процентов промышленной продукции. У мебельной компании «Стэнлес» дела идут неплохо: они поставляют за рубеж больше 90 процентов своей продукции и сейчас реализуют крупный инвестпроект.

ППТО «Полесье» до сих пор один из самых узнаваемых брендов Пинска. Дела на «Полесье» идут не совсем гладко: долговая нагрузка, немаленькие складские запасы, есть и другие сложности. Но ставить крест на одном из крупнейших предприятий города не намерены. Подробнее о сделанном рассказывает заместитель генерального директора по производству Андрей Томашук:

— На прядильной фабрике мы запустили производство фантазийной пряжи, вложили в эту линию 800 000 рублей. Второй проект реализовали на фабрике верхнего трикотажа, организовали там производство бесшовных изделий. Здесь понадобилось больше средств — 4,5 млн рублей.

Бесшовные пальто и платья, спортивные костюмы и джемперы, шапки и варежки не залеживаются на складе. Их покупают не только в Беларуси, 40 процентов продукции уходит на экспорт — в основном в страны СНГ, но есть и европейские заказчики. Например, компании из Германии оценили белорусские бесшовные спортивные костюмы, а в нагрузку заказали еще платья, шапки и шарфы. Третий проект вспомогательный: на предприятии начали делать картонные конусы для пряжи. Раньше их закупали в Турции. В Беларуси такой нишевый продукт больше не выпускается, поэтому пинчане поставляют свои конусы всем коллегам, еще и продают в Россию. В этот проект вложили полмиллиона рублей.

— Нельзя так быстро поменять ситуацию на предприятии, но первые результаты от этих трех проектов мы видим. Увеличилась реализация наших изделий, выручка выросла на 7,5 процента (в деньгах это 4 млн рублей). Экспорт плюсует на 3,3 процента (или на 800 000 долларов), а импорт снизился на 80 000 долларов. Инновационные проекты нужны, чтобы уйти от традиционной продукции, которую «Полесье» делало десятилетиями, придать новый импульс. На стадии реализации у нас четвертый проект — производство тканеподобных изделий. Это поможет разнообразить ассортимент. Проект затронет две наши фабрики. В это производство планируем вложить 22,6 млн рублей.





Развитие Пинска не может не влиять и на развитие всего региона. Пинский район — один из самых больших в области. При этом, уточняет председатель райисполкома Игорь Брилевич, район полностью сельскохозяйственный. Здесь всего лишь 7 промышленных предприятий, и то с учетом ЖКХ. В феврале этого года утвердили комплексный план развития Пинского района до 2020 года, по нему регион и живет сейчас.

— В документе учтены все критические точки, которые у нас в районе накопились. Там есть производственный, социальный разделы, очень большой раздел жилищно-коммунального хозяйства, дорожная и транспортная инфраструктура. Контрольные цифры, которые заложены в комплексный план, должны обеспечить опережающее развитие Пинщины по сравнению с областью. Если брать текущую ситуацию, то у нас сегодня по всем контролируемым производственным показателям обеспечивается положительная динамика. Из четырех ключевых показателей эффективности работы райисполкома мы выполняем три, причем с опережением. Это экспорт товаров, экспорт услуг и создание новых рабочих мест.

Пока не выполняется задача по привлечению прямых иностранных инвестиций. Но, по словам главы района, есть проект, который поможет исправить ситуацию. Польский инвестор намерен запустить здесь производство по выращиванию грибов. Проект уже в стадии реализации, по предварительным данным, на этом предприятии будет создано около 100 новых рабочих мест. Председатель райисполкома отмечает, что одной из точек роста для района должно стать развитие малого и среднего бизнеса. И вдвойне приятно, что стало активнее развиваться фермерство:

— У нас сегодня порядка 2000 гектаров земли под фермерскими хозяйствами. Да, в районе сельскохозяйственных земель около 130 000 гектаров, и эти 2000 — мизер. Но в последние годы люди начали более активно брать землю. Причем выращивают не только традиционные культуры, но и орехи, виноград и даже арбузы. Сказывается смена климата.

Есть среди пинских фермеров и долгожители — такие, как Валерий Кохнович и его «ВСК Сад». Он начал выращивать яблоки еще в 2003 году и до сих пор не остыл к этому делу. У фермера 42 гектара земли, сад разбит на 35 гектарах, остальное — хранилища, хозпостройки, дороги. Ни один гектар не пропадает зря. Сейчас Валерий Станиславович строит новое современное хранилище. Фермер рассчитывает, что стройка обойдется ему в 600 000 рублей, средства будет вкладывать свои. Сегодня яблоки из этого сада продаются не только в Беларуси, но и в России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга, доезжают они до Барнаула и Челябинска). Недавно продукцией заинтересовались покупатели из Саудовской Аравии.

В Пинском районе есть предприятие, которое знают не только по всей стране, но и за рубежом, — «Полесские журавины». Предприятие с историей, которое органично вписывается в общую сельскохозяйственную направленность региона. Директор предприятия Василий Лягуский отмечает, что теплые зимы последних лет не идут на пользу клюкве, ягоды все меньше, а затраты на ее производство растут. Приходится диверсифицировать производство. Теперь здесь набирает обороты другая культура — голубика. Но и это еще не все: в последние годы на этой территории появились облепиха, калина и даже 4 гектара экзотической цидонии — японской айвы.

— Кроме того, мы закупаем продукцию у населения: чернику, клубнику, малину, смородину. Потом дорабатываем, фасуем и продаем. Пока у нас только заморозка, но уже в ближайшее время запустим свое небольшое производство. Будем делать соки, джемы, в том числе и из цидонии. Новый цех мы уже построили, сейчас идут работы по установке оборудования. Если сегодня на чем-то одном сидеть и не двигаться вперед, это приведет к плачевному результату.





КОММЕНТАРИЙ

Иван РЕБКОВЕЦ, председатель Пинского горисполкома:

