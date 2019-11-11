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Предприятия Пинщины не раз становились победителями конкурсов в области качества
12.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Качество – ключ к успеху, зеркало бизнеса, в котором объективно отражается уровень применяемой техники, технологий и управления. Мотивацией к постоянному его совершенствованию в значительной степени способствует конкурсное движение за качество в нашей стране. Любая организация, независимо от формы собственности и отрасли, может участвовать в ежегодных конкурсах: «Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, «Лучшие товары Республики Беларусь», «Лучший менеджер по качеству», «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества», «Премии Брестского облисполкома в области качества».
Все конкурсы находятся в постоянном развитии с учетом приоритетов в экономике, социальной сфере, лучшего отечественного и зарубежного опыта. Победители получают дипломы и право использования изображения знака конкурса в маркировке своей продукции, документации и в рекламных материалах.
Списки победителей размещают на интернет-сайте Госстандарта, публикуют в научно-практическом журнале «Стандартизация», включают в издаваемые ежегодно иллюстрированные рекламные каталоги, которые рассылаются в все представительства Республики Беларусь за рубежом.
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