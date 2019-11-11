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Студенты утверждают, что за досрочное голосование их освободят от занятий. В университетах это отрицают

12.11.2019 16:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси стартовало досрочное голосование на парламентских выборах. И в первый день уже традиционно в соцсетях стали появляться сообщения от студентов о том, что в университетах их просят проголосовать досрочно. В некоторых из них за это обещают выходной.


Фото: Наталья Пригодич, TUT.BY

В телеграмм-канале «Беларусь головного мозга» появилась информация о девяти вузах страны, где студентов просят проголосовать досрочно.

Руководство университетов, в которых, по словам студентов, дают выходной за досрочное голосование, в разговоре с TUT.BY отрицает эту информацию.

— Там [в телеграм-каналах] могут писать все, что угодно, но у нас есть учебный процесс и есть возможности, которые могут быть предоставлены студентам. У студента, вне зависимости от выборов или еще чего-то, есть возможность написать на имя декана заявление разрешить ему съездить домой или куда-то, которое будет рассмотрено, — рассказал проректор по учебной работе БНТУ Юрий Николайчик.

Блогер Эдуард Пальчис в своем телеграм-канале также опубликовал скриншот с сообщением ответственной за учебно-методическую работу со студентами факультета информационных технологий и робототехники БНТУ Ольги Габасовой, в котором она пишет, что за досрочное голосование можно получить выходной с пятницы по понедельник.

Сама Габасова разговаривать по телефону с журналистом TUT.BY отказалась, сказала обращаться в деканат и повесила трубку. Проректор по учебной работе утверждает, что подобных распоряжений руководство университета не давало.

— Во-первых, за Габасову вам ответить не могу, надо уточнить, что она там писала, если это действительно она писала. Во-вторых, таких указаний или рекомендаций мы не выдавали. БНТУ студентов досрочно голосовать не принуждает, в рамках наших законов студентам предоставлена возможность проголосовать досрочно или в основной день голосования, — заверяет Николайчик.

— Но если студенту сказать, что за досрочное голосование его освободят от занятий с пятницы по понедельник, то очевидно, что он пойдет голосовать досрочно. Вы не расцениваете это как давление на студентов?

— Мы такого давления на студентов не оказываем. Если им действительно надо куда-то поехать, они пишут заявление, и мы его рассматриваем, — говорит проректор.

В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии тоже отрицают, что предлагают студентам проголосовать досрочно и дают им за это выходной.

— Наших студентов [просят] проголосовать досрочно и за это дают выходной? Первый раз такое слышу. У меня таких сведений и установок таких нет, — рассказал проректор по учебной работе БГСХА Михаил Волков.

 
 
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В Беларуси стартовало досрочное голосование на парламентских выборах. И в первый день уже традиционно в соцсетях стали появляться сообщения от студентов о том,...
 
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