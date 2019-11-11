«Мы в этом направлении двигаемся». Лукашенко назвал условие отмены смертной казни

Источник материала: Tut.by

Согласно конституции вопрос отмены смертной казни в стране может быть решен только на референдуме. Об этом заявил Александр Лукашенко на итоговой пресс-конференции после переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.



Фото: пресс-служба президента Австрии

«Европейский союз от нас уже требует отмены смертной казни, и, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены сметной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Встает вопрос: стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит», — цитирует РИА «Новости» белорусского президента.

Лукашенко рассказал, что был разработан план по работе с белорусским обществом по вопросу обсуждения смертной казни. «Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может навредить», — добавил он.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжает применяться смертная казнь. За последние 25 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

Отмена смертной казни — главное условие для вступления Беларуси в Совет Европы. Об этом сегодня в очередной раз напомнил президент Австрии. При этом Ван дер Беллен отметил, что Австрия выступает за введение моратория на этот вид наказания.

«Что касается Совета Европы и нашего членства, примете — спасибо, нет — потерпим», — сказал Лукашенко , отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Вене.