Что такое банковский «all inclusive» для богатых

Новый формат обслуживания – пакет решений A-Private предложил премиальным клиентам Альфа-Банк. В него вошли бесплатное снятие наличных в любой точке планеты, индивидуальный курс, повышенный moneyback и индивидуальные привилегии по Альфа-Белавиа.

Пакет решений представляет собой набор карт, услуг, условий и критериев бесплатности. Главное отличие A-Private – в большем количестве предложений. По сути, это максимум, который способен дать банк, но и позволить себе такую планку сервиса может не каждый.

В пакет входит безлимитное снятие наличных в банкоматах Альфа-Банка. Кроме того, по каждой карте можно бесплатно обналичить до 10 000 рублей или 5 000 евро/долларов в месяц в любом банкомате мира. Еще предусмотрены индивидуальный курс и повышенный кэшбэк – 1,3%. Также в пакет входит страховка при выезде за границу, посещение бизнес-залов аэропортов и ускоренное накопление баллов по Альфа-Белавиа. Заодно доступны услуги консьерж-сервиса и персонального менеджера.

За дополнительную плату в пакет можно включить карту Mastercard World Elite. Ее держателям доступны привилегии в более чем 400 аэропортах по программе Airport Experience. Также они могут пользоваться сервисом Boingo с более чем 1 млн точек Wi-Fi по всему миру.

Пользоваться пакетом решений можно бесплатно. Для открытия пакета A-Private надо иметь текущий счет или вклад в банке и поддерживать на них среднедневные остатки на 60 тыс. рублей (или 100 тыс. – совокупно), либо владеть портфелем доверительного управления на 250 тыс. рублей. Еще один вариант – совершать квалифицируемые транзакции в размере 5 тыс. рублей. Обслуживаются такие клиенты в отделении «А-Private».

«Запуск пакета решений A-Private открывает новые возможности для эксклюзивного обслуживания. В нем собраны все основные возможности и привилегии, пользующиеся высоким спросом у целевой аудитории. Если образно, то речь идет об «all inclusive», но выходящем далеко за рамки классического набора банковских услуг. При этом большой акцент мы делаем на индивидуальном подходе с консьерж-сервисом и персональным менеджером, готовым прийти на помощь в любое время дня и ночи», – отметили в Альфа-Банке.