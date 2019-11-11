Лукашенко - австрийским журналистам: Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека?

Источник материала: Tut.by

Система управления в Беларуси действительно отличается от австрийской. «И если бы вы меня спросили: а на данном этапе развития Беларуси что лучше, мы бы с вами не нашли общего понимания», — заявил Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с президентом Австрии, отвечая на вопрос журналиста об «авторитарном стиле».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Вы наверное ни разу не были в Беларуси? Не были? Я это чувствую. Поэтому мой вам совет, прежде чем задавать вопрос, приезжайте в Беларусь — походите, посмотрите. Мы абсолютно открытая страна. Смею заверить, больше, чем вы. Граждане порядка 90 государств имеют возможность без виз въезжать в авторитарную, как вы сказали, Беларусь. Мы абсолютно открыты для всех», — заявил Лукашенко журналисту.

Что касается элемента авторитарности власти, Александр Лукашенко констатировал, что действительно эта сфера в Беларуси сильно отличается от системы управления государственными институтами, функционирования общества и экономики в Австрии. «И если бы вы меня спросили: а на данном этапе развития Беларуси что лучше, мы бы с вами не нашли общего понимания», — отметил президент, обращаясь к журналисту.

Лукашенко заметил, что порой непонятно, что имеется в виду, когда задается вопрос на тему соблюдения прав человека: «Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? Есть право на жизнь. Это главное право. Право на работу — человек должен иметь гарантию трудиться в своей стране. А если есть желание — поехать в Австрию, Польшу или другие страны. Вы хотите сказать, что мы кому-то запрещаем этот выезд? Не скажете».

Глава государства отметил также, что есть общепризнанное право на получение бесплатного образования, здравоохранения для всех граждан.

«Я хотел бы, чтобы вы назвали хотя бы одну страну в Евросоюзе, которая смогла бы похвастаться этими достижениями», — заметил белорусский лидер.

Он добавил, что мог бы перечислить многое. «Но когда журналист мне задает вопрос по некоторым правам человека, я сразу в его глазах читаю один немой вопрос: СМИ и прочее… Вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси запретили интернет? Наверное, эти упреки уже давно канули в Лету. Ушли в небытие. Сегодня невозможно что-то запретить, особенно в СМИ».

Говоря о свободе информации, он добавил: «Открывайте любой мессенджер, телефон, планшет, компьютер, и вы получите любую информацию. Что касается меня, авторитарного лидера, как вы сказали, почитайте, что за последний месяц обо мне написали, и вы ужаснетесь — представитель демократической страны и демократической прессы».

Александр Лукашенко отметил, что вопрос журналиста на тему прав человека традиционный, но абсолютно ничего не имеет общего с действительностью в Беларуси. «Еще раз приглашаю вас, как многих журналистов, побывать у нас в Беларуси. Поводов для этого было много, в том числе II Европейские игры. В будущем чемпионат мира (по хоккею в 2021 году. — Прим.) мы вместе с латышами проводим. Можете раньше приехать, чтобы ознакомиться», — пригласил он.

«Уверен, если раньше приедете, то в 2021 году вы приедете всей семьей и со своими друзьями в Беларусь. Это страна, куда хочется вернуться любому человеку, который родился в Беларуси. И это страна, где можно тихо и безопасно отдохнуть», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что недавно прочитал в обзоре мнение одного австрийца, который впервые посетил Беларусь и был поражен безопасностью, открытостью людей и той жизнью, которой живут в стране.

«Я господину президенту сказал: да, мы пока не так богаты материально. Но вы знаете, богатство — это не только материальное, это прежде всего духовное, — уверен глава государства. — Наша страна в годы последней войны была стерта с лица земли. И если бы мы не мобилизовались, не выстроили вот эту авторитарную, как вы сказали, власть, мы бы сегодня не имели суверенной и независимой Беларуси».

Александр Лукашенко обратил внимание и на непростую ситуацию вокруг Беларуси: «Мы сегодня зажаты, как в тисках, между Востоком и Западом. И нам порой бывает очень непросто. А вы в свое время (такие демократичные) закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили. И для того чтобы выжить, мы использовали разные методы. Но никто не скажет, что они не были демократичны, что они были во вред нашему народу».

«Белорусский народ для меня, да и для Европы — величайшая ценность. И интересов этого народа мы будем всегда придерживаться», — заверил президент.