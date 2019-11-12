|
БМЗ подписал в Австрии соглашения на 100 млн евро
12.11.2019 23:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский металлургический завод подписал с австрийскими партнерами соглашения об экспортных поставках на 2020 год. Речь идет о реализации более 270 тысяч тонн металлопродукции на сумму около 100 млн евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы БМЗ.
Соглашения, которые БМЗ подписал с компаниями Belmet и Pisec Group, подразумевают отгрузку продукции в Австрию и страны Европейского союза. На экспорт преимущественно будет реализовываться металлопрокат и метизная продукция.
Партнерские отношения жлобинского завода и Австрии длятся с момента строительства БМЗ. Тогда, 35 лет назад, Pisec Group выступала одним из ключевых поставщиков оборудования и технологии. Позже она принимала участие во многих проводимых на предприятии реконструкциях и модернизациях.
Однако Австрия стала для БМЗ не только поставщиком оборудования, но и потребителем продукции. За последние 5 лет экспорт завода в Австрию составил 32 миллиона долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На экспорт преимущественно будет реализовываться металлопрокат и метизная продукция.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)