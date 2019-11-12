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БМЗ подписал в Австрии соглашения на 100 млн евро

12.11.2019 23:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский металлургический завод подписал с австрийскими партнерами соглашения об экспортных поставках на 2020 год. Речь идет о реализации более 270 тысяч тонн металлопродукции на сумму около 100 млн евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы БМЗ.


Фото: пресс-служба БМЗ

Соглашения, которые БМЗ подписал с компаниями Belmet и Pisec Group, подразумевают отгрузку продукции в Австрию и страны Европейского союза. На экспорт преимущественно будет реализовываться металлопрокат и метизная продукция.

Партнерские отношения жлобинского завода и Австрии длятся с момента строительства БМЗ. Тогда, 35 лет назад, Pisec Group выступала одним из ключевых поставщиков оборудования и технологии. Позже она принимала участие во многих проводимых на предприятии реконструкциях и модернизациях.

Однако Австрия стала для БМЗ не только поставщиком оборудования, но и потребителем продукции. За последние 5 лет экспорт завода в Австрию составил 32 миллиона долларов.

 
 
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На экспорт преимущественно будет реализовываться металлопрокат и метизная продукция.
 
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