Не у каждого есть свое жилье. Сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в депутаты белорусского парламента

Изначально Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 560 кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Позже часть кандидатов сняли свои кандидатуры, а кто-то смог, наоборот, отстоять свое право стать кандидатом и добиться регистрации, в которой сначала им было отказано. В любом случае, выбор у граждан нашей страны есть - претендентов на кресла в парламенте много, и конкуренция уже очень серьезная.

Но как понять, кому из кандидатов стоит верить? Традиционно одним из факторов, который влияет на образ кандидата в депутаты в глазах избирателей, являются данные о его доходах и имуществе. Для кого-то они могут дать представление о зрелости или лидерских качествах человека, который собирается писать законы для всей страны: мол, вот смог заработать - значит и нам поможет. Кто-то, наоборот, считает, что слишком много имущества и высокий доход - это "не по-нашему", мол, нужен человек "из народа".