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Не у каждого есть свое жилье. Сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в депутаты белорусского парламента
12.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Уже в это воскресенье, 17 ноября, белорусы выберут состав нового парламента. Но кандидатов много, и выбирать очень сложно. Мы решили рассказать вам о претендентах на кресла депутатов через данные об их доходах и имуществе - у кого сколько квартир, домов или гаражей. Возможно, это как-то повлияет на ваш выбор.
Изначально Центральная избирательная комиссия
Но как понять, кому из кандидатов стоит верить? Традиционно одним из факторов, который влияет на образ кандидата в депутаты в глазах избирателей, являются данные о его доходах и имуществе. Для кого-то они могут дать представление о зрелости или лидерских качествах человека, который собирается писать законы для всей страны: мол, вот смог заработать - значит и нам поможет. Кто-то, наоборот, считает, что слишком много имущества и высокий доход - это "не по-нашему", мол, нужен человек "из народа".
Среди претендентов на кресла в парламенте немало руководителей частных и государственных предприятий, а также высокопоставленных чиновников. Есть и обычные люди: даже пенсионеры, безработные и студенты. Но самое интересное в том, что немало людей, которые не имели вообще никаких доходов за прошлый год, но зато в собственности у них есть и квартиры, и дома, и гаражи. А бывает и наоборот - высокие доходы и вообще никакой собственности.
В открытых источниках в интернете нам удалось найти данные только по 305 кандидатам. Информация публиковалась на сайтах местных исполкомов либо местных СМИ. Данные о минских кандидатах есть на сайте
Из собранных данных мы сделали удобную инфографику о доходах и имуществе кандидатов. Вы можете найти результаты общего анализа, а также конкретную информацию по каждому из потенциальных депутатов. Например, самым богатым кандидатом оказалась предприниматель из Минска Светлана Яцыно. Она заработала в прошлом году 362,3 тысячи рублей. Также у нее есть два дома и земельный участок.
Фото: Павел Садовский.
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Не у каждого есть свое жилье. Сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в депутаты белорусского парламента
Уже в это воскресенье, 17 ноября, белорусы выберут состав нового парламента. Но кандидатов много, и выбирать очень сложно. Мы решили рассказать вам о претендентах на...
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