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В Вене Лукашенко поужинал с Себастьяном Курцем
13.11.2019 07:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко в Вене 12 ноября в формате рабочего ужина провел встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем. Об этом
На встрече также присутствовали представители крупного бизнеса. Какие-либо подробности пресс-служба президента не приводит.
Себастьян Курц, активный пользователь соцсетей, также не поделился информацией об этой встрече.
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На встрече также присутствовали представители крупного бизнеса. Какие-либо подробности пресс-служба президента не приводит.
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