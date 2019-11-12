В Вене Лукашенко поужинал с Себастьяном Курцем

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в Вене 12 ноября в формате рабочего ужина провел встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

На встрече также присутствовали представители крупного бизнеса. Какие-либо подробности пресс-служба президента не приводит.

Себастьян Курц, активный пользователь соцсетей, также не поделился информацией об этой встрече.

Лукашенко встречался с Курцем в марте 2019 года в Минске . В то время Себастья Курц занимал пост канцлера Австрии. Через полтора месяца в Австрии разразился так называемый скандал на Ибице с участием вице-канцлера, экс-лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе, затем парламент выразил вотум недоверия всему правительству Курца. После этого Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену провести новые выборы в парламент.

На внеочередных выборах партия Курца победила . Сейчас Курц ведет переговоры с другими партиями о создании коалиции.