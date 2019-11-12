— Тогда почему услугу риэлтера за одну и ту же квартиру оплачивает и собственник, и арендатор?

— Вы должны понимать, что за услугу платит только тот, кто ее заказывает. Но при этом часто бывает, что услуга риэлтеров нужна и той, и другой стороне. И на самом деле это нормально, — включилась в разговор директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская. — Наше агентство недвижимости очень любит арендаторов, которые действительно могут сами грамотно заключить сделку и не нуждаются в дополнительной помощи риэлтера. Но такое случается крайне редко. Чаще всего наш специалист выезжает на объект, показывает квартиру арендатору, консультирует его, организовывает сделку, договаривается о скидке и т.д. А потом арендатор говорит, что он сам все знает, и риэлтер «ничего не сделал». Но как быть с затраченными силами и рабочим временем? Кто оплатит проведенную консультацию по всем юридическим аспектам? Это обычный потребительский экстремизм, с которым мы вынуждены сталкиваться ежедневно.

Сегодня мы пришли к тому, что люди не могут между собой договориться. И это огромная работа, которую делает агент по аренде. Любой человек может найти квартиру в аренду от собственника, но большинство арендаторов все же предпочитают обращаться в агентство недвижимости. Почему? Потому что люди понимают, что выбранные объекты — это огромная проведенная работа, которую по факту просто не видно. И, в первую очередь, это цена, установленная на уровне рынка.

Бывает, что по аренде элитных квартир мы работаем полгода для того, чтобы найти действительно достойного арендатора и полностью удовлетворить требования обеих сторон.

— Арендатор, как и собственник квартиры, оплачивают услуги риэлтера по четко установленным тарифам, — пояснила Светлана Краскевич. — Есть такие услуги, как реклама объекта, подбор объекта и его осмотр. Далее это организация согласования условий сделки. Что это значит? Это договорные отношения между тем, кто сдает, и тем, кто снимает. Людям часто необходим посредник, который сможет где-то снизить арендную плату, а где-то правильно оформить залог за ценное имущество, находящееся в квартире и прописать условия возврата такого залога.

Конечно, если клиент знает, как правильно оформить задаток и договор, то агентство не возьмет с него денег за услугу «оформление документов». Но, по моему опыту, сегодня около 80% людей не понимают, что такое задаток. И, когда говоришь, что если сделка не состоится по вене собственника, то он должен будет вернуть задаток в двойном размере...

— Как это?

— Если клиент оставляет собственнику задаток, и он правильно оформлен по всем документам, то при расторжении сделки по инициативе собственника задаток возвращается в двойном размере. При условии, что арендатор еще не заселился.