Участки в лесу и в 500 метрах от МКАД – что разыграют в Минске с аукциона в декабре

В Прилукской Слободе, что в 5 километрах от Минска, на торги выставлен участок площадью 12,5 сотки. К земельному наделу подведены коммуникации (электричество, газ, вода) и даже асфальтированная дорога. Однако место не самое уютное. С участком граничит то ли ферма, то ли производство, что серьезно портит впечатление. Сама площадка с большего ровная и удобная для строительства.