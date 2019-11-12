Участки в лесу и в 500 метрах от МКАД – что разыграют в Минске с аукциона в декабре

Не так давно Realt.byписал о том, что белорусы перестали интересоваться дешевыми участками возле МКАД. Дабы нащупать спрос, покажем сегмент подороже. 19 декабря в Минске разыграют очередную партию земельных участков, на этот раз – с коммуникациями, возле МКАД и по цене выше среднего. В новом обзоре – участки, стартовые цены на которые достигают 76 тыс. рублей.
Всеучасткинакарте
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участки №№1-5 (Лоты №№1-5)
Сразу пять земельных участков выставлено на торги в Ратомке. Земельные наделы выделены прямо на дороге, и иначе как проезд эта территория не использовалась. Площадка неровная, холмистая. Из коммуникаций тут заявлено только электричество, к участкам ведет гравийка. Рядом много новых коттеджей, некоторые соседи активно строятся. Недалеко есть лес, до Минска отсюда меньше 10 километров.
Площадь участков № 1, №2 и №3 — около 9 соток;
Площадь участков № 4 и № 5— около 12 соток;
Первоначальная стоимостьучастков № 1, №2 и №3 — Br50 тыс.;
Первоначальная стоимость участков № 4 и № 5 — Br60 тыс.;
Координаты участков: 53.927245, 27.316728;
Расстояние до МКАД: 9,3 км.
Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок №2 (Лот №6)
Деревня Глебковичи находится с противоположной стороны от МКАД, возле агрогородка Колодищи. Там на торги выставлено 15 соток земли с подведенными коммуникациями. В наличии – электричество, газ и вода. Площадка выделена на самой окраине, прямо у леса, и частично заросла молодыми соснами. Подъезд – накатанная дорога. Вокруг – лес и несколько жилых домов.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 22 тыс.;
Координаты участка: 53.911759, 27.862000;
Расстояние до МКАД: 14,3 км.
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Анишкевича, участок №4 (Лот №7)
В Колодищах на торги выставлен участок площадью 13 соток. Земельный надел выделен на окраине застройки, прямо в лесу. Площадка холмистая, полностью заросшая деревьями и кустарником. Из коммуникаций здесь заявлено электричество и газ, подъезд – накатанная дорога. Соседи активно строятся.
Общая площадь участка — 13,21 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 34 тыс.;
Координаты участка: 53.934186, 27.812214;
Расстояние до МКАД: 13 км.
Сеницкий с/с, д. Колядичи, участок №2 (Лот №15)
Участок в Колядичах – самый дорогой лот предстоящих торгов. Торги за 15 соток в 500 метрах от МКАД начнутся с 76 тыс. рублей. Площадка выделена в квартале частной застройки, рядом – жилые дома. Из коммуникаций здесь есть все необходимое – электричество, газ и водопровод. Подъезд асфальтирован, участок ровный, заросший высокой травой, на территории есть несколько плодовых деревьев. В пешей доступности от участка склад MAV, АЗС «Газпромнефть» и съезд на МКАД.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 76 тыс.;
Координаты участка: 53.829499, 27.554898;
Расстояние до МКАД: 550 м.
Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода (Лот №17)
В Прилукской Слободе, что в 5 километрах от Минска, на торги выставлен участок площадью 12,5 сотки. К земельному наделу подведены коммуникации (электричество, газ, вода) и даже асфальтированная дорога. Однако место не самое уютное. С участком граничит то ли ферма, то ли производство, что серьезно портит впечатление. Сама площадка с большего ровная и удобная для строительства.
Общая площадь участка — 12,58 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 40 тыс.;