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Юрий Дракохруст. NEXTA: Пришествие нового стиля

13.11.2019 08:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что означает акция, которая собралась в Минске 8 ноября на призыв блогера Степана Светлова aka NEXTA, автора фильма «Лукашенко. Уголовные материалы»? Эту ленту на различных платформах посмотрели около 2 миллионов человек.

Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать.

Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода»

Это начало революции? Нет. Но это симптом прихода нового стиля, в политике в том числе.

Многие вспомнили опыт «молчаливых акций» 2011 года. Тоже был протест, организованный через социальные сети, тоже из-за границы. Но тогда был политический проект, был каскад акций.

Так же как в этом году в Казахстане после президентских выборов прошел каскад акций протеста, на которые люди выходили по призыву в социальных сетях эмигранта-оппозиционера Мухтара Аблязова.

А у блогера NEXTA — одна акция. Среди тех, кто организовывал акцию NEXTA, были и политические активисты. Именно они на площади 8 ноября анонсировали продолжение — следующую акцию 15 ноября.

Они, но не сам блогер. Он сам на следующую акцию не призывал и за нее не агитировал.

8 ноября он просто протестировал, как конверируются сотни тысяч его подписчиков в соцсетях, зрителей его фильма, в прямое политическое действие, в активность офлайн.

Результат оказался не провальным, но и не триумфальным. Несколько сотен человек — это немало для отклика на призыв молодого человека, без политического опыта, обращающегося к жителям страны из-за границы. Но и немного и в сравнении с огромной онлайн-аудиторией блогера, и для сколь-нибудь значимых общественных последствий подобной акции.

В интервью Свободе Светлов сформулировал один из выводов своего эксперимента: где же оказались самые грозные критики белорусской власти, писавшие коменты к его постам и роликам? Там же, где и были — на своих диванах.

Блогер NEXTA в своих роликах, постах, в своем фильме, очень резок по отношению к белорусской власти. Однако сценарий акции, которая прошла по его призыву, был совсем не радикальным — «тусовка», обмен мнениями, раздача флайеров и призов. Словом, праздник, «движуха». Власть, правда, приняв «тусовку» за бунт, отчасти как с бунтом с ней и обошлась. Но замысел у организатора был иной.

А как же зубодробительный тон NEXTA онлайн? А там другая аудитория. Каждой аудитории — свой язык, онлайн — один, офлайн — другой.

Почти одновременно с акцией NEXTA в Минске прошел концерт российского репера Тимоти. Собралось много людей, которым после концерта певец раздавал бургеры.

Некоторые в социальных сетках возмутились, противопоставив отсталую молодежь — поедателей бургеров Тимоти — прогрессивным любителям NEXTA.

А такие ли они разные, а за разным ли они пришли? А не за драйвом ли пришли и туда и туда?

Кстати, NEXTA — не чисто молодежный феномен, это не Влад Бумага для политизированных. В аудитории его фильма о Лукашенко — 40% людей 35 лет и старше.

Но стилистка все же у него совсем иная, чем у героев общественного протеста 90-х-нулевых, даже начала десятых.

— А когда следующая акция?

— А зачем? Тест удался, все ясно.

— А когда про долой?

— На youtube смотрите про долой.

Это не революция в старомодном смысле. Это революция против старомодных смыслов. И поэтому в известной растерянности и власть, и традиционная оппозиция, и многомудрые эксперты.

Это вот вообще что такое и с какой целью? — спрашивают они. Это молодое поколение. Оно никого не будет свергать, оно просто лишит смысла сегодняшний мир, который оно неизбежно унаследует.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
Теги: Минск
 
 
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Что означает акция, которая собралась в Минске 8 ноября на призыв блогера Степана Светлова aka NEXTA, автора фильма «Лукашенко. Уголовные материалы»? Эту ленту на...
 
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