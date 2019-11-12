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Лукашенко в Австрии: «Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила»

13.11.2019 08:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что республика никогда не рассматривала вопрос введения ответных санкций на санкции Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Необходимо отметить, что даже в самые непростые времена Минск никогда не рассматривал вопрос о применении ответных ограничительных мер в отношении австрийских граждан и субъектов хозяйствования и ЕС в целом. А могли бы напакостить вам очень сильно, — сказал Лукашенко на австрийско-белорусском бизнес-форуме в Вене во вторник.

Он привел пример транзита огромного количества грузов через Беларусь.

— Это все идет через Беларусь. И вы никогда белорусам не предъявили претензии по поводу какого-то непорядка в перемещении грузов. Вот вам и диктатура. Порядок, дисциплина и высочайшая ответственность перед партнерами — это бренд нашей Беларуси. Мы это ценим. Потому что мы транзитная страна. И это делаем не как благотворительность. В этом наша прагматичность, мы от этого выигрываем, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Позор на 200 млн долларов

Президент подчеркнул, что у Беларуси и Австрии есть огромный нереализованный потенциал, и товарооборот в районе 200 млн долларов он назвал не иначе как позором. «Такие цифры стыдно просто называть», — считает он.

— Представьте потенциалы двух стран, через нас проходят огромные не только логистические пути, но и финансовые, материальные ресурсы. Чего тут про 200 млн говорить? Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить, — заявил Александр Лукашенко.

Он обратился к представителям бизнеса.

— Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими людьми, моими гражданами, и я вас буду поддерживать всячески, даже вооруженным путем. Я это сказал абсолютно искренне, — подчеркнул Лукашенко.

Президент пояснил, что видел разных бизнесменов. Одни приходят, чтобы куш сорвать, другие, чтобы, «мышкуя», что-то заработать. А третьи не только чтобы заработать, но и принести пользу народу государства, где они работают. «Вот с третьими мы будем работать быстро, оперативно, будем вас поддерживать», — сказал Александр Лукашенко.

Он добавил, что, если какому-то проекту нужна персональная поддержка, в Беларуси есть такая практика.

— Меня тут многие журналисты, политики упрекали: да у вас авторитаризм, диктатура… Я им сразу говорю: вы у бизнесменов своих спросите, их эта диктатура в Беларуси устраивает? Если устраивает, то я буду ориентироваться на них! — сказал президент.

«Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила»

Президент предложил не заниматься болтологией и «говорить о какой-то демократии».

—  Правда, я тоже сегодня сказал политикам в Австрии (не столько Австрии, сколько всем на Западе, кто меня пытается критиковать): смотрите, чтобы вам со временем не пришлось учиться демократии у Беларуси. Потому что мы видим, какие процессы происходят, — сказал Лукашенко.

Он привел в качестве примера проблему нелегальной миграции.

— В эпоху глобализма с этим бороться очень сложно. И смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила. Я этого не хочу. Я это говорю вам, как друзьям. И прежде чем критиковать кого-то, надо вникнуть в ситуацию, которая складывается в той или иной стране, — подчеркнул белорусский президент.

 
Теги: Минск
 
 
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- Меня тут многие журналисты, политики упрекали: да у вас авторитаризм, диктатура… Я им сразу говорю: вы у бизнесменов своих спросите, их эта диктатура в Беларуси...
 
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