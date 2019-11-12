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В первый день на парламентских выборах досрочно проголосовало 4,69% избирателей

13.11.2019 10:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первый день досрочного голосования — 12 ноября — за своих депутатов проголосовало 4,69% избирателей. Наибольшая явка составила в Витебской области, меньше всего белорусов в первый день пришло голосовать в Гродненской области, сообщает ЦИК.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минске явка составила 5,14%, в Брестской области — 3,89%, Витебской — 5,52%, Гомельской — 4,82%, Гродненской — 3,68%, Минской — 4,87%, Могилевской — 4,63%.

Досрочное голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва проходит 12−16 ноября, проголосовать на своих избирательных участках можно с 10.00 до 14.00, а также с 16.00 до 19.00.

В списки избирателей, по данным ЦИК, включено 6 млн 880 тысяч 605 человек. Наибольшее число избирателей в Минске — 1 млн 278 тысяч 713, наименьшее — в Гродненской области (755 тысяч 461). Кроме того, в списки избирателей внесены 3 тысячи 682 белорусских гражданина, находящихся за пределами республики.

По состоянию на 12 ноября на 110 депутатских мест в парламенте нового созыва претендует более 515 человек. Выборы в парламент Беларуси пройдут 17 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Наибольшая явка составила в Витебской области, меньше всего белорусов в первый день пришло голосовать в Гродненской области.
 
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