«Это - драйвер роста». Румас анонсировал открытие рынков и защиту конкуренции

Источник материала: Tut.by

Готовящаяся программа развития конкуренции на среднесрочную перспективу предусматривает сокращение необоснованных барьеров и предотвращение избыточного регулирования, усиление защиты рынков от антиконкурентных действий органов власти и других субъектов, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты».



Сергей Румас. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В программе два основных направления — открытие рынков и снижение доли государства там, где это экономически целесообразно и не противоречит экономической безопасности. Второе — защита конкуренции, адвокатирование конкуренции всеми госорганами, — заявил Румас.

Премьер напомнил, что экономически доказано — конкуренция через стимулирование инноваций способствует росту экономики, благосостояния населения, снижению цен.

— Сегодня и развитые, и развивающиеся страны в качестве приоритета определяют защиту и развитие конкуренции. Развитие конкуренции стали рассматривать как драйвер роста, вектор госполитики и осознанную необходимость. И Министерство антимонопольного регулирования и торговли — один из ключевых инструментов рыночного регулирования и контроля, — подчеркнул Сергей Румас.

Он отметил, что за последнее время подготовлена новая редакция закона о противодействии монополистической деятельности, одобрены изменения в закон о естественных монополиях.

— Разработан ряд важных правовых актов по либерализации и упрощению условий ведения бизнеса в стране, в частности, торговой деятельности на селе, совершенствуется законодательство в области госзакупок, создана автоматизированная система госзакупок, — напомнил премьер.

В настоящее время продолжается работа над законом о госрегулировании торговли и указа президента о противодействии монополизации в области торговли.