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Макей: Госслужащего нет в соцсетях - «все необразованные и неактивные», появился - снова ряд вопросов

13.11.2019 10:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня соцсети — это отдельная новая реальность, которая продолжает стремительно развиваться и присутствовать в них — значит, двигаться «в ногу со временем». Так глава МИД Владимир Макей прокомментировал TUT.BY свое решение присутствовать в соцсетях.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, на днях министр иностранных дел завел страничку в Instagram. В подписи к первой фотографии, опубликованной 8 ноября, Макей написал, что пришел в соцсеть, «чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим».

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подтвердил, что аккаунт — настоящий, и министр завел персональную страницу еще и в Facebook.

Сам Макей говорит, что решение присутствовать в соцсетях стало для него не таким легким.

— Странная получается ситуация: государственного служащего нет в соцсетях — значит, «все необразованные и неактивные» (это еще мягко сказано). Появился и замечен — снова ряд вопросов. При этом зачастую содержание становится вторичным. Не скажу, что решение лично присутствовать в социальных сетях было легкое и спонтанное. Отнюдь нет. Но совершенно очевидно, что сегодня соцсети — это отдельная новая реальность, которая продолжает стремительно развиваться. Вся моя семья и большинство моих коллег уже давно в ней.

Не для демонстрации грамотности, а в качестве дополнительного аргумента хотел бы привести прекрасное латинское изречение, запомнившееся еще со студенческих времен, — Volentem ducunt fata, nolentem trahunt (Желающего ведет судьба, нежелающего тащит). Смысл насчет движения в ногу со временем, думается, понятен. А это весьма актуально в наше спрессованное время, время фейковых новостей, инсинуаций, обвинений, домыслов и т.д. и т. п, — считает Владимир Макей.

Глава МИД готов отвечать и на личные сообщения, которые будут ему приходить в соцсетях.

— Постараюсь при наличии свободного временного ресурса. Более того, пока не считаю себя профессиональным пользователем социальных сетей, — отметил министр.

Из высоких белорусских чиновников странички в социальных сетях есть не у многих. В Instagram присутствуют министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий Крутой, заместитель министра информации Павел Легкий. В Facebook активен министр торговли Владимир Колтович.

 
Теги: Новости
 
 
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Из высоких белорусских чиновников странички в социальных сетях есть не у многих. В Instagram присутствуют министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий...
 
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