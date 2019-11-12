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Румас: Для наших субъектов хозяйствования переход на российские ставки налогов был бы большим благом

13.11.2019 11:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ход переговоров по согласованию с Россией «дорожных карт» углубленной интеграции прокомментировал в среду премьер-министр Сергей Румас на полях конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты».


Фото: Reuters

Всего Беларусь и Россия обсуждают 31 дорожную карту углубленной интеграции.

— Консультации идут каждый день, около половины карт согласовано практически полностью. Если никаких новшеств не появится в оставшиеся дни ноября, то эти карты готовы к подписанию в пакете. По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе, по нефти и по газу. Но там нет нерешаемых вопросов. Думаю, во вторник, после заседания Совмина, мы договорились с моим российским коллегой Дмитрием Анатольевичем пройтись по всем этим картам и постараться максимально снять разногласия. Президентам мы не можем вынести тот блок разногласий, которые есть сегодня. Это не неразрешимые вопросы, они вставали в наших взаимоотношениях с Россией и раньше. Думаю, найдем развязки.

На вопрос о том, что делать, если развязки все-таки премьеры не найдут и Беларусь останется, к примеру, без газового контракта на 2020 год, Румас подчеркнул:

— Значит, президенты поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки!

Комментируя переговоры по дорожной карте, касающейся Налогового кодекса, Румас заверил, что дорожные карты будут подписаны, только если интересы Беларуси будут полностью учтены.

— Налоговый кодекс — одна из самых сложных дорожных карт. Страны это время самостоятельно развивали налоговое законодательство и за очень короткий период его унифицировать (а мы не говорим о переходе на российское или белорусское законодательство), взять все лучшее, что есть в каждой стране, очень сложно технически. Но налоговая нагрузка в Российской Федерации намного ниже. И переход для наших субъектов хозяйствования на российские ставки налогов был бы большим благом. Естественно, возникают вопросы компенсации выпадающих доходов бюджета. Дискуссия с Россией скорее идет об этом — как Беларусь будет компенсировать те выпадающие доходы, чтобы это не оказало негативного влияния на экономику, — сказал Румас.

Ревизия договора о Союзном государстве

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства в порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно ему, у стран должны быть единая валюта, единый суд, единая таможня. Договор также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере, путь к единому парламенту и единому президенту.

25 декабря 2018 года во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов. От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В Беларуси в состав группы Минск определил 30 членов рабочей группы о будущем белорусско-российской интеграции">вошли 30 чиновников, возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.

В июле на Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.

Российские СМИ писали, что, согласно плану интеграции, Россия и Беларусь готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор — планируется сохранить два центральных банка. Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии.

Ситуацию прокомментировал также министр экономики Дмитрий Крутой по поручению премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. В письме за его подписью говорится, что работа правительств охватывает исключительно экономическую часть договора о Союзном государстве, но публикация «дорожных карт» могла бы создать почву для манипуляций.

Во время общения с украинскими СМИ в конце сентября президент Беларуси рассказал, что суверенитету Беларуси проект интеграции не угрожает.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Комментируя переговоры по дорожной карте, касающейся Налогового кодекса, Румас заверил, что дорожные карты будут подписаны, только если интересы Беларуси будут...
 
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