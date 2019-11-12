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Румас: Для наших субъектов хозяйствования переход на российские ставки налогов был бы большим благом
13.11.2019 11:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ход переговоров по согласованию с Россией «дорожных карт» углубленной интеграции прокомментировал в среду премьер-министр Сергей Румас на полях конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты».
Всего Беларусь и Россия обсуждают 31 дорожную карту углубленной интеграции.
— Консультации идут каждый день, около половины карт согласовано практически полностью. Если никаких новшеств не появится в оставшиеся дни ноября, то эти карты готовы к подписанию в пакете. По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе, по нефти и по газу. Но там нет нерешаемых вопросов. Думаю, во вторник, после заседания Совмина, мы договорились с моим российским коллегой Дмитрием Анатольевичем пройтись по всем этим картам и постараться максимально снять разногласия. Президентам мы не можем вынести тот блок разногласий, которые есть сегодня. Это не неразрешимые вопросы, они вставали в наших взаимоотношениях с Россией и раньше. Думаю, найдем развязки.
На вопрос о том, что делать, если развязки все-таки премьеры не найдут и Беларусь останется, к примеру, без газового контракта на 2020 год, Румас подчеркнул:
— Значит, президенты поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки!
Комментируя переговоры по дорожной карте, касающейся Налогового кодекса, Румас заверил, что дорожные карты будут подписаны, только если интересы Беларуси будут полностью учтены.
— Налоговый кодекс — одна из самых сложных дорожных карт. Страны это время самостоятельно развивали налоговое законодательство и за очень короткий период его унифицировать (а мы не говорим о переходе на российское или белорусское законодательство), взять все лучшее, что есть в каждой стране, очень сложно технически. Но налоговая нагрузка в Российской Федерации намного ниже. И переход для наших субъектов хозяйствования на российские ставки налогов был бы большим благом. Естественно, возникают вопросы компенсации выпадающих доходов бюджета. Дискуссия с Россией скорее идет об этом — как Беларусь будет компенсировать те выпадающие доходы, чтобы это не оказало негативного влияния на экономику, — сказал Румас.
Ревизия договора о Союзном государстве
Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев
25 декабря 2018 года
В июле на Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко
Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.
Российские СМИ
Ситуацию прокомментировал также министр экономики Дмитрий Крутой по поручению премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. В письме за его подписью говорится, что работа правительств охватывает исключительно экономическую часть договора о Союзном государстве, но публикация «дорожных карт» могла бы создать
Во время общения с украинскими СМИ в конце сентября президент Беларуси
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Румас: Для наших субъектов хозяйствования переход на российские ставки налогов был бы большим благом
Комментируя переговоры по дорожной карте, касающейся Налогового кодекса, Румас заверил, что дорожные карты будут подписаны, только если интересы Беларуси будут...
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