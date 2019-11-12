Открой свое дело!

Источник материала: Ивьевский край

Управление по труду, занятости и социальной защите Ивьевского райисполкома предлагает безработным, которые не имеют реальных возможностей получить подходящую работу и желают открыть собственное дело, на основании представленных документов безвозмездную субсидию.

Субсидия предоставляется в размере одиннадцатикратной величины бюджетного прожиточного минимума (2550,13) для безработных, проживающих в г. Ивье и г.п. Юратишки, для безработных, проживающих в сельской местности, размер субсидии составляет пятнадцать бюджетов прожиточного минимума (3477,45).