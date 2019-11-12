Макей о правах человека: ЕС заботится о личных, а мы о социальных. У нас советский образ мышления

Источник материала: Tut.by

Ситуация в Украине сегодня для Беларуси является негативным примером. Белорусское руководство понимает стремление Украины быть ближе к Европе, но не хочет действовать по ее логике. Такое мнение в интервью немецкой газете «Зюддойче Цайтунг» высказал глава МИД Владимир Макей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Макея, Украина является вторым по величине экономическим партнером для Беларуси. И в стране понимают логику украинского руководства, но ситуация в Украине сегодня для Беларуси является негативным примером.

— В этом [в ситуации в Украине], на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике, — сказал Макей.

Министр объяснил, что это значит: равные отношения на всех направлениях, возможно, несколько больше в отношении России.

— Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности, — заявил глава МИД.

Отвечая на вопрос об отношениях Беларуси с Евросоюзом и ситуации с правами человека, Макей отметил, что у партнеров разное представление об этом.

— Мы никогда не говорили, что для нас права человека не важны или что мы не готовы работать над этим. Проблема заключается в том, что у нас несколько иные представления о правах человека. ЕС заботится в первую очередь об индивидуальных правах, а мы о социальных правах, таких как право на труд, на жилье, на образование и социальное обеспечение. У нас старый советский образ мышления и представления о том, что является самым важным, — заявил Макей и добавил, что Беларусь — очень молодое независимое государство. — До этого времени мы слишком долго жили в Советском Союзе. Это наложило свой отпечаток.