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«В протоколе - 109 человек, реально проголосовало 11». Губаревич написал заявление в милицию на комиссию

13.11.2019 12:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич написал заявление в милицию за фальсификации на избирательном участке № 571. По его словам избирательная комиссия в 10 раз преувеличила результаты первого дня досрочного голосования.


«12 ноября 20.30 мне стало известно о фальсификации протокола избирательной комиссии участка № 571 на Гамарника, 10 по итогам первого дня досрочного голосования. В протоколе фигурирует цифра 109 проголосовавших, в то время как реально проголосовало 11 человек. Данную информацию может подтвердить Владимир Шило, который является наблюдателем на этом участке», — написал в заявлении Губаревич.

— Комиссии начинают накручивать явку. Понимаете, комиссия на этом 571 участке даже поленилась за ночь вкинуть бюллетени в урну: утром я пришел, урна прозрачная, и в ней лежат грустные 10−11 бюллетеней, а в протоколе — 109 проголосовавших. Вызвал сотрудников милиции, — прокомментировал свое решение Губаревич.

В заявлении лидер движения попросил провести проверку и возбудить уголовное дело по статьям 192 и 427 УК Беларуси.

 
 
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В заявлении лидер движения попросил провести проверку и возбудить уголовное дело по статьям 192 и 427 УК Беларуси.
 
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