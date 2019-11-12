Что известно о дорожных картах Беларуси и РФ

Документы по поставкам нефти и газа из России пока согласованы, но вопросы можно решить. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 13 ноября журналистам.

«По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов», - сказал Румас.

По его словам, готовится 31 дорожная карта, и около половины карт согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы будут обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров.

Румас отметил, что есть договоренность с премьером РФ о проработке все карт и максимальном снятии разногласий для предоставления президентам.

«Но это все не неразрешимые вопросы. Они вставали в истории наших взаимоотношений с Российской Федерацией и раньше. Думаю, что мы найдем развязки», - добавил белорусский премьер. Если не удастся договориться по газу и нефти, президенты дадут премьерам «плохую оценку за работу и обязательно найдут развязки». Глава правительства подчеркнул, что карты будут подписаны только в том случае, если будут учтены интересы Беларуси.

Румас считает, что одна из самых сложных дорожных карт - по Налоговому кодексу, так как в каждой стране свое законодательство.

«Страны самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать сложно технически», - пояснил он. Задача ставится не перейти на белорусский или российский кодекс, а взять лучшее из практики каждой страны и унифицировать подходы.

По его словам, налоговая нагрузка в Росси ниже, и было бы хорошо, если бы белорусские субъекты перешли на пониженные налоговые ставки. Но этом случае возникает вопрос компенсации для бюджета, поскольку в этом случае будут выпадающие доходы.

«Дискуссия с РФ идет как раз об этом - как Беларусь будет компенсировать выпадающие доходы, чтобы они не оказали негативного влияния на экономику», - пояснил глава правительства.