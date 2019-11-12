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Что известно о дорожных картах Беларуси и РФ

13.11.2019 12:33 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Документы по поставкам нефти и газа из России пока согласованы, но вопросы можно решить. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 13 ноября журналистам.

«По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов», - сказал Румас.

По его словам, готовится 31 дорожная карта, и около половины карт согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы будут обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров.

Румас отметил, что есть договоренность с премьером РФ о проработке все карт и максимальном снятии разногласий для предоставления президентам, передает БЕЛТА.

«Но это все не неразрешимые вопросы. Они вставали в истории наших взаимоотношений с Российской Федерацией и раньше. Думаю, что мы найдем развязки», - добавил белорусский премьер. Если не удастся договориться по газу и нефти, президенты дадут премьерам «плохую оценку за работу и обязательно найдут развязки». Глава правительства подчеркнул, что карты будут подписаны только в том случае, если будут учтены интересы Беларуси.

Румас считает, что одна из самых сложных дорожных карт - по Налоговому кодексу, так как в каждой стране свое законодательство. 

«Страны самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать сложно технически», - пояснил он. Задача ставится не перейти на белорусский или российский кодекс, а взять лучшее из практики каждой страны и унифицировать подходы.

По его словам, налоговая нагрузка в Росси ниже, и было бы хорошо, если бы белорусские субъекты перешли на пониженные налоговые ставки. Но этом случае возникает вопрос компенсации для бюджета, поскольку в этом случае будут выпадающие доходы.

«Дискуссия с РФ идет как раз об этом - как Беларусь будет компенсировать выпадающие доходы, чтобы они не оказали негативного влияния на экономику», - пояснил глава правительства.

История вопроса

Напомним, в сентябре посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что до 1 ноября нынешнего года планируется разработать «дорожные карты» по разным направлениям, всего их 31. Утверждение плана по интеграции Беларуси и РФ может состояться уже 8 декабря, сказал он.

16 сентября российское издание «Коммерсантъ» опубликовало статью, в которой утверждалось, что с января 2021 года программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, предполагает частичное объединение двух экономических систем.

Белорусский экономист Ярослав Романчук назвал план интеграции Беларуси и России «национальным предательством».

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала выводы журналиста российского издания «досужими журналистскими штампами». Она подчеркнула, что независимость Беларуси является неприкосновенной, независимо от того, какие документы подписывают стороны.

 
 
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Документы по поставкам нефти и газа из России пока согласованы, но вопросы можно решить. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 13 ноября журналистам.
 
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