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«Репортеры без границ» раскритиковали минских силовиков за задержание немецких журналистов

13.11.2019 12:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Репортеры без границ» осудили действия белорусских милиционеров, задержавших в центре Минска съемочную группу канала ARD. Об этом говорится в сообщении, распространенном организацией во вторник, 12 ноября, передает DW.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила действия белорусских силовиков, воспрепятствовавших профессиональной деятельности немецких репортеров в Минске.

«Это грубое воспрепятствование работе съемочной группы, аккредитованной должным образом, выставляет в плохом свете режим, официально работающий над сближением с Евросоюзом», — заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, этот инцидент «иллюстрирует ужасающую ситуацию со свободой прессы в Беларуси».

Напомним, перед началом акции на площади Свободы в Минске вечером 8 ноября милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы немецкого телеканала ARD.

«Сначала сотрудники милиции приказали нам покинуть площадь Свободы, а потом задержали нас и нашего водителя, в машине которого находится телевизионное оборудование, — рассказал пресс-службе БАЖ немецкий журналист Дэмиан фон Остен, который имеет официальную аккредитацию МИД Беларуси.

Позднее журналистов освободили, а водитель вместе с машиной и техникой находился в Центральном РУВД. Через 2,5 часа водителя вместе с техникой отпустили.

Таким образом сотрудники милиции сорвали работу немецких журналистов во время акции.

 
Теги: Минск
 
 
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Перед началом акции на площади Свободы в Минске вечером 8 ноября милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы немецкого телеканала ARD.
 
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