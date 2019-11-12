|
«Репортеры без границ» раскритиковали минских силовиков за задержание немецких журналистов
13.11.2019 12:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Репортеры без границ» осудили действия белорусских милиционеров, задержавших в центре Минска съемочную группу канала ARD. Об этом говорится в сообщении, распространенном организацией во вторник, 12 ноября, передает
Правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила действия белорусских силовиков, воспрепятствовавших профессиональной деятельности немецких репортеров в Минске.
«Это грубое воспрепятствование работе съемочной группы, аккредитованной должным образом, выставляет в плохом свете режим, официально работающий над сближением с Евросоюзом», — заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, этот инцидент «иллюстрирует ужасающую ситуацию со свободой прессы в Беларуси».
Напомним, перед началом
«Сначала сотрудники милиции приказали нам покинуть площадь Свободы, а потом задержали нас и нашего водителя, в машине которого находится телевизионное оборудование, —
Позднее журналистов освободили, а водитель вместе с машиной и техникой находился в Центральном РУВД. Через 2,5 часа водителя вместе с техникой отпустили.
Таким образом сотрудники милиции сорвали работу немецких журналистов во время акции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед началом акции на площади Свободы в Минске вечером 8 ноября милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы немецкого телеканала ARD.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)